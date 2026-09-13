Nhà vô địch FVSL Summer 2026 gọi tên Hoàng Bảo

Từ thất bại tại Chung kết FVSL Spring 2026 đến khoảnh khắc đứng trên đỉnh FVSL Summer 2026, Hoàng Bảo đã hoàn tất một hành trình đầy bản lĩnh.

Sau khi rơi xuống nhánh thua, Hoàng Bảo lần lượt vượt qua Gia Nam và trở lại trận Chung kết Tổng để một lần nữa đối đầu với Á quân thế giới Anh Tú – đối thủ từng ngăn anh chạm tay vào chức vô địch.

Ng ày 12/09/2026, Vòng Chung kết FVSL Summer 2026 (FC Mobile Vietnam Super League 2026) diễn ra sôi động tại Cung Điền Kinh Mỹ Đình, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình đưa các hoạt động esports của FC Mobile đến gần hơn với cộng đồng người chơi khu vực phía Bắc.

Anh Tú bước vào Chung kết với vị thế của một trong những tuyển thủ hàng đầu FC Mobile Việt Nam. Sau chức vô địch FVSL Spring 2026, Anh Tú tiếp tục tạo dấu ấn trên đấu trường quốc tế khi giành ngôi Á quân thế giới, khẳng định bản lĩnh và khả năng cạnh tranh ở cấp độ cao nhất. Hoàng Bảo tiếp tục duy trì phong độ ổn định và cho thấy vị thế của một ứng viên hàng đầu sau thành tích Top 8 thế giới tại đấu trường quốc tế. Gia Nam mang đến sức trẻ cùng sự tự tin, tiếp tục chứng minh tiềm năng của một trong những gương mặt nổi bật sau chức vô địch Invitation Cup 2026. Công Đạo là cái tên giàu kinh nghiệm, luôn sở hữu khả năng tạo ra khác biệt trong những thời điểm quan trọng. Bá Quốc cho thấy sự tiến bộ rõ rệt qua từng vòng đấu và sẵn sàng tạo nên bất ngờ tại sân khấu Chung kết. Thái Việt trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý của mùa giải với phong độ ấn tượng và khát khao khẳng định bản thân. Sáu tuyển thủ, sáu hành trình khác nhau, nhưng tất cả đều cùng hướng đến một mục tiêu duy nhất: trở thành Nhà vô địch FVSL Summer 2026.

Ngày Chung kết tiếp tục diễn ra theo thể thức nhánh thắng – nhánh thua. Sau kết quả tại Knock-out, Anh Tú và Hoàng Bảo tiếp tục hành trình tại nhánh thắng, trong khi Gia Nam, Bá Quốc, Công Đạo và Thái Việt bước vào những cuộc đối đầu sinh tử tại nhánh thua. Từng trận đấu sẽ tiếp tục thu hẹp cuộc cạnh tranh cho đến khi chỉ còn hai tuyển thủ cuối cùng bước vào trận chiến quyết định cho chiếc cúp vô địch.

Anh Tú đã chứng minh đẳng cấp của mình khi có lần thứ 2 liên tiếp góp mặt ở chung kết Tổng. Đối thủ của anh là Hoàng Bảo, bại tướng của Tú ở giải trước. Tuy nhiên, trong lần tái ngộ này, Hoàng Bảo đã thi đấu đầy lạnh lùng trong thời khắc quyết định, đánh bại Anh Tú và hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục. Từ người thách thức đến nhà vô địch – Hoàng Bảo đã chính thức bước lên đỉnh FVSL. Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế và bản lĩnh của một tuyển thủ từng lọt Top 8 thế giới tại FC Pro Mobile Mid-Season Playoffs 2026, Hoàng Bảo đã thi đấu đầy lạnh lùng trong thời khắc quyết định, đánh bại Á quân thế giới Anh Tú và hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục.

Chức vô địch FVSL Summer 2026 không chỉ đánh dấu danh hiệu lớn đầu tiên của Hoàng Bảo tại FVSL, mà còn là lời khẳng định cho đẳng cấp của một tuyển thủ đã nhiều lần bước ra sân khấu quốc tế. Từ người thách thức đến nhà vô địch – Hoàng Bảo đã chính thức bước lên đỉnh FVSL.

Đặc biệt, kết quả tại FVSL Summer 2026 còn mang ý nghĩa quan trọng đối với hành trình quốc tế của FC Mobile Việt Nam. Hai tuyển thủ còn lại góp mặt trong Top 4 chung cuộc sẽ cùng Anh Tú và Hoàng Bảo đại diện Việt Nam tham dự FC Mobile Pro Championship, dự kiến diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 10/2026.