Ai bảo Messi sang Mỹ dưỡng già? tuổi 39 vẫn giật MVP, đưa Inter Miami vô địch

Hành trình chưa dừng lại của Lionel Messi.

Sáng 17/9, Inter Miami đã đánh bại đại diện Mexico Cruz Azul với tỷ số 2-0 để nâng cao danh hiệu Campeones Cup. Lionel Messi một lần nữa trở thành tâm điểm khi bật cao đánh đầu mở tỷ số từ đường tạt bóng của Luis Suarez ở phút 24, trước khi Casemiro ấn định chiến thắng ở phút 81. Với màn trình diễn đẳng cấp, siêu sao 39 tuổi không chỉ ẵm giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu (MVP), mà còn giúp đội bóng áo hồng tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu khu vực.

Messi vẫn xuất sắc nhất trận đấu (Ảnh: Getty)

Pha làm bàn vào lưới Cruz Azul mang ý nghĩa cột mốc đặc biệt bởi đây là bàn thắng thứ 100 của Messi cho Inter Miami sau 115 trận. Đây là tốc độ chạm mốc 100 bàn nhanh nhất cho một câu lạc bộ trong toàn bộ sự nghiệp của anh, vượt xa thành tích từng lập tại Barcelona (188 trận). Pha lập công này đồng thời nâng tổng số bàn thắng cả sự nghiệp của chân sút người Argentina lên con số 929.

Khi cập bến MLS, từng có nhiều nghi ngại cho rằng Messi đã hết thời và chọn nước Mỹ làm điểm dừng chân "dưỡng già". Tuy nhiên, chiếc cúp Campeones Cup 2026 – nối dài chuỗi thành công sau Leagues Cup 2023, Supporters' Shield 2024 và MLS Cup 2025 – là câu trả lời đanh thép nhất. Ở tuổi 39, dù thể lực không còn ở thời kỳ sung mãn nhất, tư duy bóng đá tối thượng cùng nhãn quan chiến thuật sắc bén vẫn giúp anh làm chủ cuộc chơi. Messi không chạy nhiều hơn, anh chỉ cần xuất hiện đúng khoảnh khắc để định đoạt trận đấu.

Inter Miami vô địch (Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Chiến thắng này càng thêm trọn vẹn trong bối cảnh Messi vừa nhận đợt triệu tập cuối cùng lên đội tuyển Argentina cho trận giao hữu gặp Benin vào tháng 10 tới, khép lại hành trình hơn 20 năm cống hiến rực rỡ cho quốc gia. Khi chương cuối sự nghiệp đang dần khép lại, Messi thi đấu với sự tự do và niềm vui thuần khiết nhất. Anh không còn phải chứng minh bất cứ điều gì với thế giới, nhưng chừng nào còn bước ra thảm cỏ xanh, thiên tài người Argentina vẫn luôn biết cách nhắc nhở tất cả vì sao anh là huyền thoại của bóng đá thế giới.