Thánh meme Haaland gặm cà rốt cả ngày

Thói quen của Erling Haaland giúp lượng tiêu thụ cà rốt tại Na Uy tăng vọt.

Sức ảnh hưởng của Erling Haaland từ lâu đã vượt xa khỏi phạm vi những bàn thắng trên sân cỏ. Mới đây, thói quen ăn uống lành mạnh của chân sút 26 tuổi này đã tạo nên một "hiệu ứng Haaland" bùng nổ, trực tiếp thúc đẩy sức tiêu thụ cà rốt và nông sản tại quê nhà Na Uy tăng trưởng kỷ lục.

Tại kỳ World Cup 2026, Haaland thi đấu thăng hoa khi ghi tới 7 bàn thắng chỉ sau 4 trận, góp công lớn đưa tuyển Na Uy tiến thẳng vào vòng tứ kết. Bên cạnh phong độ chói sáng trên sân, ngôi sao thuộc biên chế Manchester City còn thu hút hàng chục triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội nhờ lối sống chuẩn mực. Anh nổi tiếng với sự kỷ luật khắt khe: từ giấc ngủ được đo lường chính xác từng phút, thói quen thiền định hàng ngày cho đến chế độ ăn kiêng tuyệt đối không sử dụng đường tổng hợp.

Trong khẩu phần ăn của Haaland, cà rốt tươi nguyên củ chính là món ăn vặt yêu thích hàng đầu. Nam cầu thủ thường xuyên xuất hiện với hình ảnh thản nhiên nhai cà rốt sống ở khắp mọi nơi, từ phòng tập, trên xe hơi cho đến những lúc dừng lại ký tặng người hâm mộ. Haaland từng trải lòng: "Tôi lớn lên giữa những trang trại. Việc tận mắt chứng kiến công sức của người nông dân giúp tôi trân trọng chất lượng nguồn thực phẩm mình ăn".

Ngay cả khi lái xe về nhà sau mỗi buổi tập, Haaland cũng phải "xử đẹp" ít nhất một củ cà rốt sống. Hình ảnh tuyển thủ Na Uy ăn ngon lành món củ yêu thích không còn xa lạ với các fan Man Xanh.

Haaland bị bắt gặp gặm cà rốt khi dù lái xe

Thói quen giản dị nhưng tích cực này nhanh chóng tạo nên một làn sóng truyền cảm hứng mạnh mẽ đến giới trẻ Na Uy. Nhiều bậc phụ huynh chia sẻ rằng việc thuyết phục con cái ăn rau củ chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Trẻ em tại đây bắt đầu gọi cà rốt tươi là "kẹo Haaland" và liên tục đòi cha mẹ mua cho thay vì các loại bánh kẹo ngọt truyền thống.

Nắm bắt sức hút khổng lồ này, tập đoàn phân phối rau củ Bama đã ký hợp đồng hợp tác cùng Haaland. Hình ảnh nam tiền đạo vừa lái xe nâng vừa nhai cà rốt trên truyền hình nhanh chóng phủ sóng rộng khắp. Trong báo cáo xuất bản tháng 8/2026, Bộ Nông nghiệp Na Uy chính thức xác nhận đây là một vụ mùa thành công rực rỡ của cà rốt nội địa nhờ tác động rõ rệt từ "hiệu ứng Haaland".

Cơn sốt này không dừng lại ở cà rốt mà còn lan sang nhiều loại nông sản khác như súp lơ, củ cải đỏ, đậu Hà Lan và khoai tây. Chưa dừng lại ở đó, hình ảnh Haaland quảng cáo cá hồi Na Uy còn phủ sóng tại Quảng trường Thời Đại (New York) suốt kỳ World Cup, giúp doanh số xuất khẩu thủy sản quốc gia này đạt mốc kỷ lục. Việc kết hợp giữa tài năng bóng đá đỉnh cao và hình ảnh đời thường lành mạnh đã biến Haaland thành đại sứ hoàn hảo, đưa nông sản quê nhà vươn xa ra thế giới.