Thú vui độc lạ của thánh meme Haaland: Không đá bóng là đi thư giãn bằng việc bổ củi

Erling Haaland tiết lộ sở thích bổ củi kỳ lạ giúp anh thư giãn.

Tiền đạo chủ lực của Manchester City, Erling Haaland, đã sẵn sàng bùng nổ trở lại tại đấu trường Ngoại hạng Anh và Champions League. Dù vậy, ở tuổi 26, chân sút người Na Uy không giấu giếm nỗi lo về nguy cơ kiệt sức sau một kỳ World Cup tiêu tốn quá nhiều thể lực và tâm trí.

Sau mùa hè thi đấu rực rỡ với 7 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia, Haaland chỉ có vỏn vẹn khoảng hai tuần nghỉ ngơi. Để tìm lại sự cân bằng, anh lựa chọn một phương pháp thư giãn khá đặc biệt: bổ củi trong khuôn viên biệt thự tại Cheshire. Chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân, tiền đạo của Man City cho biết việc vung rìu, đốn gỗ và ngắm nhìn ngọn lửa cháy trong căn nhà gỗ nhỏ giúp anh giải tỏa mọi căng thẳng. Đây là thói quen anh được truyền cảm hứng từ cha mình, cựu danh thủ Alfie Haaland, từ những ngày còn ở Na Uy. Với Haaland, khoảng thời gian tĩnh lặng hòa mình vào thiên nhiên là Liều thuốc tinh thần vô giá giúp anh thảnh ngơi giữa lịch thi đấu dồn dập.

Thú vui bổ củi của Haaland (Ảnh: Youtube Haaland)

(Ảnh: Youtube Haaland)

Sự giải tỏa này càng trở nên cần thiết khi Haaland vừa trải qua một kỳ World Cup "điên rồ". Dù đội tuyển Na Uy dừng bước ở tứ kết sau thất bại 1-2 trước tuyển Anh trong hiệp phụ, màn trình diễn của Haaland cùng điệu ăn mừng "chèo thuyền Viking" đã tạo nên cơn sốt trên toàn thế giới. Tuy nhiên, việc phải vắt kiệt sức trên đất Mỹ khiến anh đối mặt với nỗi lo quá tải. Do được tân HLV Enzo Maresca hội quân muộn, Haaland gần như không có giai đoạn tiền mùa giải đúng nghĩa để hồi phục hoàn toàn cả về thể chất lẫn tinh thần.

Dù lo ngại về thể lực, bản năng săn bàn của Haaland vẫn không hề giảm sút. Anh đã ghi 3 bàn sau 3 trận đầu mùa, giúp Man City duy trì chuỗi trận toàn thắng. Tại Champions League, chân sút này đang sở hữu hiệu suất kinh ngạc với 57 bàn thắng sau 58 trận. Anh chỉ còn kém kỷ lục chạm mốc 60 bàn nhanh nhất của Lionel Messi (80 trận) đúng 3 bàn thắng, trong khi còn tới 21 trận đấu để vượt qua cột mốc này.

Haaland vẫn duy trì phong độ ở Man City (Ảnh: Getty)

Nhận thức được rủi ro chấn thương khi các trụ cột phải cày ải liên tục ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia, HLV Enzo Maresca cam kết sẽ chủ động xoay tua để Haaland cùng các đồng đội có thời gian nghỉ ngơi hợp lý, đảm bảo lực lượng tốt nhất cho chặng đường dài phía trước.