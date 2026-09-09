Gia tài bóng đá của Messi

Gia tài bóng đá của Lionel Messi được số hóa chi tiết tới từng cú sút.

Một lập trình viên ẩn danh đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng người hâm mộ bóng đá khi xây dựng thành công dự án lưu trữ trực tuyến mang tên Messi All Goals. Trang web được ví như một "thư viện số" tái hiện toàn bộ di sản sự nghiệp của siêu sao người Argentina thông qua hệ thống dữ liệu vô cùng chi tiết và trực quan.

Trang web đang lưu trữ chính xác tổng cộng 927 bàn thắng, 421 đường kiến tạo cùng 70 khoảnh khắc biểu tượng trong suốt chiều dài thi đấu chuyên nghiệp của M10. Toàn bộ hành trình này được ghi nhận liên tục kể từ bàn thắng đầu tiên anh ghi vào lưới Albacete Balompie vào tháng 5 năm 2005 cho đến các pha lập công mới nhất.

Một trang web do fan lập có toàn bộ sự nghiệp của Messi (Ảnh: Messi All Goals)

Điểm khác biệt giúp dự án nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ nằm ở độ sâu của thông tin kỹ thuật. Tận dụng nguồn dữ liệu mở từ các giải đấu lớn như La Liga, Ligue 1 hay FIFA World Cup, tác giả đã tích hợp bản đồ cú sút, cùng chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cho từng tình huống dứt điểm.

Bên cạnh đó, người xem có thể dễ dàng tra cứu chi tiết hoàn cảnh của từng bàn thắng, bao gồm: chân dứt điểm (chân trái, chân phải, đánh đầu, dứt điểm ngoài vòng cấm), danh tính người kiến tạo, thủ môn bị chọc thủng lưới, cho đến thời gian và kết quả chung cuộc của trận đấu. Hệ thống lọc thông minh cũng cho phép người dùng tùy chỉnh tìm kiếm theo giải đấu hay thứ tự thời gian.

Mặc dù khối lượng dữ liệu lưu trữ duy trì nền tảng là rất lớn, trang web hiện vận hành hoàn toàn không chứa quảng cáo và hoạt động nhờ vào sự hỗ trợ đóng góp từ cộng đồng. Đây được xem là một trong những dự án dữ liệu cá nhân hóa công phu nhất dành cho một cầu thủ bóng đá tính đến thời điểm hiện tại.