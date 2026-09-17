Phát hiện Anna Ánh Dương vẫn ở Việt Nam

Tay vợt pickleball số 2 thế giới Anna Bright - tên thân thương ở Việt Nam là Anna Ánh Dương, vẫn đang có mặt tại Việt Nam.

Chuyến trở lại Việt Nam của Anna Bright - tay vợt pickleball top 2 thế giới đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ thể thao. Không chỉ gây chú ý bằng các hoạt động chuyên môn, cô gái 27 tuổi còn thu hút người xem nhờ hành trình du lịch "bụi" xuyên qua nhiều địa danh nổi tiếng với tinh thần tràn đầy năng lượng.

Chặng dừng chân đầu tiên của Anna là Thủ đô Hà Nội. Tại đây, cô dành thời gian giao lưu thể thao sôi nổi cùng người hâm mộ, tranh thủ dạo bước qua những con phố rợp bóng cờ hoa và thưởng thức các món ăn đặc trưng như bún chả.

Rời Hà Nội, Anna tiếp tục chuyến phiêu lưu tiến về vùng núi cao để chinh phục cung đường phượt Hà Giang. Lựa chọn trải nghiệm xe máy cùng tài xế bản địa, cô đã vượt chặng đường đèo trập trùng dài gần 120km để chiêm ngưỡng cảnh sắc núi rừng hùng vĩ. Buổi tối, nữ vận động viên hòa mình vào không gian văn hóa bản địa khi thưởng thức ẩm thực vùng cao, uống rượu ngô và hào hứng hát karaoke cùng đoàn. Xúc động trước vẻ đẹp thiên nhiên, Anna ví hành trình tại Hà Giang "tuyệt đẹp như một giấc mơ" và bày tỏ mong muốn chắc chắn sẽ quay trở lại.

Điểm đến tiếp theo trong chuỗi hành trình của cô là Ninh Bình. Bất chấp thời tiết mưa gió xối xả, Anna vẫn giữ tinh thần lạc quan khi khởi đầu ngày mới bằng ly cà phê muối khoái khẩu, sau đó mặc áo mưa đi thuyền thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên Tràng An. Thử thách lớn nhất là màn chinh phục gần 500 bậc thang đá lên đỉnh Hang Múa chỉ với một đôi dép lê chống trượt. Giữa khung cảnh thung lũng mờ sương, cô hài hước so sánh chuyến đi của mình với chương trình sinh tồn của Bear Grylls nhưng khẳng định trải nghiệm này hoàn toàn xứng đáng. Sự gần gũi, tính cách năng động cùng tình yêu chân thành dành cho cảnh sắc và con người Việt Nam qua mỗi chặng đường đã giúp Anna Bright ghi trọn điểm trong lòng người hâm mộ.

Anna Bright sinh năm 1999 tại Florida, Mỹ. Cô từng là vận động viên tennis và bắt đầu chuyển sang chơi pickleball chuyên nghiệp từ năm 2021. Cô nhanh chóng gặt hái nhiều chức vô địch danh giá tại hệ thống Hiệp hội Pickeball chuyên nghiệp PPA. Theo bảng xếp hạng, nữ vận động viên này đang xếp thứ 2 thế giới. Cô được đánh giá có thể lực tốt, ngày càng hoàn thiện kỹ năng và khả năng quan sát, bao quát sân rất tốt.

Ảnh: FBNV