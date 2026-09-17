Ông Park Hang-seo lại nổi giận ở Thái Lan

HLV Park Hang-seo chỉ trích trọng tài Thái Lan sau trận hòa tiếc nuối.

Sau trận hòa 1-1 đầy tranh cãi giữa Kanchanaburi và Nakhon Pathom United ở vòng 3 Thai League 2, HLV Park Hang-seo đã không ngần ngại đưa ra những nhận xét gay gắt hướng về công tác trọng tài tại giải đấu này.

Chiến lược gia người Hàn Quốc tỏ ra vô cùng bức xúc khi đội bóng của ông bị gỡ hòa trong một tình huống nhạy cảm. Theo truyền thông địa phương, HLV Park Hang-seo cho rằng bàn thắng của Nakhon Pathom United được công nhận ngay cả khi đã có hai cầu thủ ở vị trí việt vị. Đứng trước sai sót này, ông thẳng thắn chia sẻ: "Tôi hiểu rồi vì sao đội tuyển Thái Lan cứ thua đội tuyển Việt Nam liên tục trong thời gian qua. Vì trọng tài đấy, đây chính là lý do khiến bóng đá Thái Lan không thể đi xa".

Ông Park Hang-seo có phản ứng gay gắt (Ảnh: ballthai)

Theo tờ Ballthai, công tác trọng tài tại Thai League 2 vốn đang đối mặt với nhiều tranh cãi. Do Liên đoàn Bóng đá Thái Lan phải thắt chặt chi phí để chi trả khoản nợ tồn đọng lớn, công nghệ VAR chỉ được lên kế hoạch áp dụng ở 5 vòng đấu cuối cùng cùng loạt trận play-off. Việc thiếu vắng công nghệ hỗ trợ buộc các trọng tài phải điều hành hoàn toàn bằng mắt thường, dẫn đến những quyết định sai lầm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu.

HLV Park Hang-seo chính thức ký hợp đồng 2 năm với CLB Kanchanaburi từ tháng 5/2026 với mục tiêu đưa đội bóng này thăng hạng lên Thai League 1. Đội bóng của chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn đang duy trì chuỗi 3 trận bất bại cùng đội bóng mới (1 thắng, 2 hòa), tạm thời vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Trước đó, đầu mùa giải ông Park Hang-seo cũng từng phải nổi nóng bên ngoài đường biên trong trận giao hữu trước thềm mùa giải. Bước vào giải đấu, ông Park Hang-seo lại một lần nữa giận dữ vì công tác trọng tài.