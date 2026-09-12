Mức lương của ông Park Hang-seo ở Thái Lan

Báo Thái hé lộ mức lương kỷ lục của HLV Park Hang-seo tại Thai League 2.

Dù chỉ đang dẫn dắt một đội bóng tại giải hạng Nhất Thái Lan (Thai League 2), HLV Park Hang-seo vẫn nhận mức đãi ngộ thuộc hàng top đầu của bóng đá xứ chùa Vàng.

Theo tiết lộ từ trang tin Buaksib (Thái Lan), chiến lược gia người Hàn Quốc đã ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với Kanchanaburi FC với tổng giá trị lên tới 36 triệu baht. Như vậy, mỗi tháng ông Park bỏ túi khoảng 1,5 triệu baht (tương đương gần 45.000 USD hay hơn 1,2 tỷ đồng). Dù con số này chưa chạm ngưỡng 50.000 USD/tháng như thời đỉnh cao cùng tuyển Việt Nam, đây vẫn là mức thu nhập vượt xa mặt bằng chung tại Thái Lan.

Ảnh: Kanchanaburi FC

Để so sánh, thu nhập bình quân của các chiến lược gia tại Thai League 2 hiện chỉ rơi vào khoảng 300.000 - 500.000 baht/tháng, trong khi giải VĐQG Thai League 1 chỉ chạm ngưỡng 1 triệu baht/tháng. Đáng chú ý, mức đãi ngộ của ông Park tại Kanchanaburi FC thậm chí còn cao gấp đôi so với thu nhập của cựu HLV trưởng ĐT Thái Lan Masatada Ishii giai đoạn 2023-2025 (700.000 baht/tháng). Mức đãi ngộ vượt trội này thể hiện tham vọng rất lớn của lãnh đạo đội bóng trong mục tiêu sớm giành vé thăng hạng lên Thai League 1.

Không phụ sự kỳ vọng, HLV Park Hang-seo lập tức để lại dấu ấn ngay trong trận ra quân vòng 1 Thai League 2. Dù bị Satun FC dẫn trước 1-2 sau hiệp 1, ông Park đã chứng minh tài đọc trận đấu bằng những điều chỉnh nhân sự nhạy bén trong hiệp 2, giúp Kanchanaburi FC lội ngược dòng ngoạn mục với chiến thắng 4-2 ngay trên sân khách.

Truyền thông Thái Lan dành nhiều lời khen cho dấu ấn chiến thuật cũng như nền tảng thể lực và tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc mà vị HLV người Hàn Quốc đã truyền vào đội bóng mới. Với khởi đầu thuận lợi cùng tiềm lực tài chính mạnh mẽ, Kanchanaburi FC đang khẳng định quyết tâm trở thành một thế lực mới của bóng đá Thái Lan dưới sự dẫn dắt của cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam.