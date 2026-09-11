HLV Park Hang-seo xin lỗi sau thất bại của tuyển Hàn Quốc ở World Cup, chuyên gia lên tiếng bênh vực

KFA bị tố lợi dụng uy tín của HLV Park Hang-seo để né trách nhiệm.

Chuyên gia bóng đá Hàn Quốc, Giáo sư Shin Mun-seon (Đại học Myongji) vừa đưa ra những nhận định nhắm vào hệ thống quản lý của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA). Ông khẳng định các quan chức KFA đã biến HLV Park Hang-seo hứng chịu gạch đá từ dư luận sau thất bại ê chề của đội tuyển quốc gia tại World Cup 2026.

Tại chiến dịch Bắc Mỹ, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam được KFA bổ nhiệm làm Trưởng đoàn hỗ trợ. Tuy nhiên, việc tuyển Hàn Quốc dừng bước ngay từ vòng bảng đã châm ngòi cho làn sóng phẫn nộ dữ dội từ người hâm mộ quê nhà. Trong bối cảnh áp lực đè nặng lúc trở về, chính ông Park đã phải đứng ra công khai xin lỗi dư luận.

Trả lời phỏng vấn tờ Nate, Giáo sư Shin Mun-seon bức xúc chỉ ra rằng KFA đã chủ đích lợi dụng uy tín của vị chiến lược gia này: "Park Hang-seo dường như là mục tiêu dễ dàng nhất. Ông ấy có phẩm chất tốt và hình ảnh tích cực trước công chúng. Nếu có vấn đề phát sinh, họ sẽ bắt HLV Park - người vốn đã xây dựng được hình ảnh tốt phải xin lỗi. Chẳng phải họ đã lợi dụng ông ấy theo cách đó sao?".

Trước đó, ông Park Hang-seo đã phải đứng ra xin lỗi về thất bại của tuyển Hàn Quốc (Ảnh: Yonhap)

Không dừng lại ở đó, ông Shin kịch liệt phê phán cơ chế điều hành của KFA. Dù mang danh nghĩa người đứng đầu đội tuyển tại giải đấu, HLV Park Hang-seo lại liên tục bị cản trở bởi những rào cản từ liên đoàn. Sự thiếu trách nhiệm của KFA trong việc xử lý các xung đột ngoài sân cỏ - điển hình là va chạm giữa cầu thủ Son Heung-min và truyền thông tại sân tập đã đẩy các tuyển thủ vào thế cô lập, phải tìm đến HLV Park như một điểm tựa duy nhất vì không thể tìm được tiếng nói chung với ban huấn luyện.

Mũi nhọn chỉ trích của cựu bình luận viên này cũng hướng thẳng vào ông Chung Mong-kyu, cựu Chủ tịch KFA. Ông Shin tố cựu lãnh đạo KFA không thực hiện lời hứa đóng góp 5 tỷ won cho bóng đá nước nhà, đồng thời né tránh trách nhiệm sau thất bại của đội tuyển: "Ông Chung thậm chí còn cố gắng chuyển bức thư xin lỗi kèm theo lời hứa tự kiểm điểm nghiêm khắc cho người khác chứ không tự mình nhận trách nhiệm".

Trước thực trạng này, Giáo sư Shin kêu gọi một cuộc cải tổ toàn diện tại KFA: "Chẳng phải sẽ đúng hơn nếu tất cả những người cùng chung hoàn cảnh với đội ngũ điều hành của Chủ tịch Chung Mong-kyu đều từ chức sao? Tôi hy vọng đại cử tri đoàn sẽ xem xét kỹ lưỡng các chính sách và tính liêm chính của các ứng cử viên trước khi đưa ra quyết định".

Sau khi khép lại chiến dịch World Cup 2026, HLV Park Hang-seo đã lập tức rút lui khỏi ghế Trưởng đoàn đội tuyển quốc gia lẫn chức vụ Phó Chủ tịch KFA. Hiện tại, ông đã toàn tâm toàn ý quay lại băng ghế huấn luyện, dẫn dắt CLB Kanchanaburi Power tại giải hạng 2 Thái Lan.