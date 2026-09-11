Ngôi sao Man City bị trộm đột nhập nhà hành hung, cướp hàng trăm nghìn euro, bạn gái đang mang bầu cũng bị khống chế

Tòa án Paris xử vụ cướp nhà thủ môn Donnarumma.

Đêm ngày 10/9/2026 (theo giờ Việt Nam), các cơ quan truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về phiên xét xử vụ án đột nhập và cướp tài sản chấn động nhắm vào gia đình thủ thành Gianluigi Donnarumma. Theo thông tin từ phiên tòa hình sự tại Paris, ngôi sao đang khoác áo Manchester City và người bạn gái lúc bấy giờ là Alessia Elefante (hiện đã kết hôn) từng trải qua những giây phút kinh hoàng khi bị nhóm cướp có vũ trang tấn công, trói chặt và đe dọa tính mạng ngay tại nhà riêng vào năm 2023.

Vụ việc xảy ra tại căn hộ đắt đỏ nằm trên Đại lộ Montaigne - một trong những khu vực xa hoa bậc nhất thủ đô Paris khi Donnarumma còn đang chơi cho CLB Paris Saint-Germain. Vào thời điểm nửa đêm, nhóm cướp gồm 4 tên đã dùng thang leo lên mái nhà, đu xuống ban công và phá cửa sổ đột nhập vào trong lúc hai nạn nhân đang ngủ hăng say.

Vụ việc xảy ra khi Donnarumma và vợ lúc ấy mang bầu (Ảnh: IGNV - Getty)

Hồ sơ vụ án ghi lại chi tiết lời khai bàng hoàng của thủ môn 27 tuổi. Donnarumma giật mình tỉnh giấc bởi tiếng ra hiệu "suốt" từ một gã đàn ông lạ mặt. Ngay lập tức, anh bị gã này đấm thẳng vào mặt bằng cú đấm có đeo tay gấu kim loại làm gãy răng và gí dao đe dọa. Nhóm cướp liên tục quát tháo ép vợ chồng anh phải bàn giao đồng hồ và tiền mặt. Để bảo vệ tính mạng, Donnarumma đã chỉ cho chúng chiếc đồng hồ xa xỉ hiệu Audemars Piguet trị giá hàng trăm nghìn euro nằm trên bàn trang điểm.

Thảm cảnh chưa dừng lại ở đó khi Elefante - lúc này đang mang thai cũng bị chúng khống chế thô bạo. Mặc cho cô van xin và giải thích mình đang có bầu, những kẻ thủ ác vẫn giật tóc và đánh vào đùi cô để tra khảo mật mã két sắt. Sau khi lấy đi chiếc đồng hồ Cartier, một số đồ trang sức và 2.000 euro tiền mặt, nhóm cướp tiếp tục cuống gói tẩu thoát cùng chìa khóa của hai chiếc siêu xe Mercedes, Lamborghini và nhiều túi xách đắt tiền.

Cơ quan điều tra xác định hai kẻ chủ mưu đứng sau giật dây vụ trộm chính là Ilyas Kherbouch (21 tuổi, có 11 tiền án) và Khyan Mamouni. Điều đáng nói, cả hai đã lên kế hoạch toàn bộ vụ việc này ngay từ bên trong tù giam. Tại buổi khai mạc phiên tòa, Kherbouch - đối tượng từng vượt ngục còn gây náo loạn khi liên tục lăng mạ, thách thức lực lượng cảnh sát và tỏ thái độ bất cần trước mức án sắp phải đối mặt.

Về phía các đồng phạm khác, hai đối tượng vị thành niên trực tiếp tham gia vụ cướp đã nhận án phạt từ 3 đến 4 năm tù tại tòa án chuyên trách. Một bị cáo 24 tuổi khác thừa nhận có mặt nhưng không tham gia bạo lực, trong khi nghi phạm thứ tư đã tự sát vào năm 2024 sau khi khai báo bị ép buộc tham gia.

Dù vụ việc đã trôi qua một thời gian và cả hai đã đón con đầu lòng, Đại diện pháp lý của Donnarumma cho biết vợ chồng thủ thành này vẫn chưa thể vượt qua cú sốc tâm lý quá lớn. Phiên xét xử kéo dài hai ngày tại Paris hiện vẫn đang tiếp tục diễn ra.