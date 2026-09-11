Cuộc sống của tiểu thư Quỳnh Anh lúc 3h sáng khi sang Mỹ chăm Duy Mạnh chấn thương

Duy Mạnh có vợ ở bên trong thời gian phục hồi chấn thương sau phẫu thuật.

Sau ca phẫu thuật sụn chêm đầu gối thành công tại Mỹ, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đang trong giai đoạn phục hồi chức năng. Đồng hành cùng nam cầu thủ trong chuyến đi này là bà xã Quỳnh Anh – ái nữ của cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông.

Để tiện cho quá trình điều trị, hai vợ chồng hiện sinh hoạt tại một khách sạn nằm trong khuôn viên bệnh viện. Quỳnh Anh khiến nhiều người xúc động khi tất bật hỗ trợ chồng lúc nửa đêm. Cô cho biết, bệnh nhân sau mổ cần phải chườm lạnh liên tục 24/24 giờ để giảm phù nề và hạn chế tình trạng sưng tấy ở vết mổ.

Gần 3h00 sáng, Quỳnh Anh vẫn tự mang túi nilon ra máy lấy đá tự động ở hành lang khách sạn. Sau khi chuẩn bị đầy đá lạnh, cô quay về phòng tỉ mỉ pha nước và đá theo tỷ lệ 50-50 vào bình chứa của thiết bị chườm lạnh chuyên dụng rồi kết nối lại máy cho Duy Mạnh. Dù phải thức giấc vào rạng sáng, "hậu phương của tuyển thủ Việt Nam vẫn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ và hài hước tự nhận mình là một "người phục vụ tận tâm" cho chồng.

Quỳnh Anh thức lúc rạng sáng đi lấy đá cho chồng chườm lạnh sau phẫu thuật (Ảnh: NVCC)

Duy Mạnh vẫn đang trong quá trình phục hồi (Ảnh: NVCC)

Duy Mạnh giữ tinh thần lạc quan giữa biến cố trong sự nghiệp (Ảnh: NVCC)

Bữa ăn ở khách sạn của vợ chồng Duy Mạnh (Ảnh: NVCC)

Theo dự kiến từ đội ngũ y tế, Duy Mạnh sẽ cần từ 6 đến 9 tháng để hồi phục hoàn toàn. Bên cạnh thời gian hỗ trợ chồng vệ sinh cá nhân, di chuyển và tập luyện, Quỳnh Anh vẫn tranh thủ sắp xếp công việc kinh doanh online. Sự đồng hành kiên trì và chăm sóc chu đáo của bà xã được xem là điểm tựa tinh thần lớn giúp trung vệ sinh năm 1996 sớm vượt qua giai đoạn khó khăn để trở lại sân cỏ.