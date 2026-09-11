Bằng cách nào đó người yêu mới và người yêu cũ của Neymar cùng nhau vào bếp làm bánh cho anh ăn

Phía sau khung hình ít biết về mối quan hệ giữa bạn gái hiện tại và bạn gái cũ của Neymar.

Câu chuyện gia đình của siêu sao Neymar lại mang đến một góc nhìn khác biệt: sự hòa thuận và tình bạn thắm thiết giữa người cũ và người mới. Mới đây, trong chương trình nấu ăn Bru na Cozinha trên YouTube của Bruna Biancardi - bạn gái hiện tại của Neymar có sự xuất hiện của Carol Dantas – bạn gái cũ của Neymar và là mẹ của con trai đầu lòng Davi Lucca của anh.

Ngược dòng thời gian, Carol Dantas và Neymar từng có khoảng thời gian hẹn hò ngắn hạn vào năm 2011 trước khi chào đón cậu con trai Davi Lucca. Dù chia tay từ sớm, cả hai vẫn chọn cách hành xử văn minh để cùng nuôi dạy con. Sự văn minh ấy tiếp tục được duy trì khi Bruna Biancardi bước vào cuộc đời chân sút người Brazil. Tuy nhiên, tình bạn giữa hai người phụ nữ không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Lần đầu gặp gỡ tại thiên đường du lịch Ibiza, Carol không giấu giếm việc mình từng tỏ ra khá lạnh nhạt. Cô thừa nhận bản thân khi ấy nghi ngờ Bruna chỉ là một "mối tình thoáng qua" khác của Neymar, đồng thời mang tâm lý phòng thủ tự nhiên của một người mẹ khi để con trai tiếp xúc với người lạ.

Bạn gái cũ (áo hồng) và bạn gái mới (áo đen) cùng vào bếp làm bánh cho Neymar ăn

Mọi thứ chỉ thực sự xoay chuyển khi họ tái ngộ tại Paris. Nhận ra tình cảm giữa Neymar và Bruna đang phát triển nghiêm túc, Carol bắt đầu chủ động mở lòng. Qua thời gian, sự chân thành của Bruna đã xóa tan mọi khoảng cách. Cả hai khẳng định dù từng có những dè dặt ban đầu nhưng họ chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn hay cãi vã. Để bảo vệ tình bạn và môi trường sống lành mạnh cho các con trước bão dư luận, Carol và Bruna lập ra nguyên tắc luôn nhắn tin trao đổi trực tiếp với nhau mỗi khi xuất hiện những tin đồn.

Bạn gái cũ (bên phải) bế con gái của Neymar và bạn gái mới

Gia đình bạn gái cũ và Neymar

Bruna và Dantas có mối quan hệ thân thiết

Giờ đây, mối quan hệ giữa họ đã vượt xa định nghĩa "văn minh vì con cái". Carol cùng chồng hiện tại – Vinicius Martinez thường xuyên góp mặt trong các chuyến du lịch chung và các sự kiện trọng đại của gia đình Neymar. Việc cùng ngồi lại trong căn bếp, vui vẻ làm bánh mì và thoải mái ôn lại kỷ niệm xưa trên kênh Youtube không chỉ minh chứng cho sự trưởng thành của cả hai, mà còn tạo nên một cách ứng xử văn minh cùng nuôi dạy con cái phía sau ánh hào quang của một ngôi sao bóng đá thế giới.

Ảnh: IGNV