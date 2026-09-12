Bế mạc NUC Basketball 2026: Nghẹt thở phút chót, lộ diện những "tân vương" bóng rổ sinh viên toàn quốc

Ngày 11/9, tại TP.HCM đã diễn ra lễ bế mạc VCK toàn quốc môn bóng rổ thuộc Đại hội Thể thao Sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026.

VCK toàn quốc môn Bóng rổ thuộc Đại hội Thể thao Sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026 đã chính thức khép lại sau những trận tranh tài nghẹt thở diễn ra tại Nhà học Thể dục Thể thao Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM. Trải qua hành trình sôi động từ vòng loại khu vực đến VCK toàn quốc, những tân vương của Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc (NUC Basketball 2026) đã chính thức lộ diện.

Xác định những nhà vô địch toàn quốc

Tâm điểm của ngày thi đấu cuối cùng là hai trận chung kết nam và nữ, nơi quy tụ những đội bóng xuất sắc nhất giải đấu tranh chấp danh hiệu cao quý nhất.

Ở nội dung của nam, cuộc chạm trán đỉnh cao để tìm ra nhà vô địch NUC 2026 là màn đọ sức giữa đại diện bóng rổ sinh viên hai miền Nam - Bắc: Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM (UTH) và Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU).

Trong khi đó ở nội dung của nữ, cái duyên nợ từ chung kết khu vực miền Bắc một lần nữa lặp lại tại VCK toàn quốc. Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội (HUPES) và Trường Đại học Ngoại thương (FTU) tiếp tục tái đấu trong cuộc chiến mang tính quyết định để xưng vương.

Đội vô địch toàn quốc nội dung nam - ĐH Kinh tế Quốc dân ăn mừng và nâng cúp vô địch (Ảnh: BTC)

Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội vô địch nội dung nữ (Ảnh: BTC)

Mùa giải NUC Basketball 2026 khởi động bằng chuỗi trận vòng loại tại ba khu vực Bắc, Trung và Nam, quy tụ tới 122 đội bóng cùng hơn 1.800 vận động viên tham gia. Trải qua những cuộc cạnh tranh nảy lửa, 14 đại diện ưu tú nhất (gồm 8 đội nam và 6 đội nữ) đã giành tấm vé danh giá tiến vào VCK toàn quốc, diễn ra từ ngày 6/9 đến ngày 11/9.

Trong suốt 6 ngày tranh tài liên tục, 24 trận đấu nảy lửa đã diễn ra, chứng kiến sự bám đuổi quyết liệt cho từng vị trí bảng đấu cũng như cơ hội đi tiếp vào vòng loại trực tiếp. VCK năm nay đánh dấu nhiều diễn biến bất ngờ khi một số quán quân khu vực đã không thể tiến sâu tại đấu trường toàn quốc. Sự xáo trộn này cho thấy tính cạnh tranh ngày càng gay gắt và sự phát triển đồng đều của bóng rổ sinh viên trên cả nước.

NUC Basketball 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là môi trường cọ xát chuyên nghiệp cho lực lượng vận động viên sinh viên trên toàn quốc.

Khép lại mùa giải 2026 cũng là thời điểm NUC Basketball chính thức đánh dấu mốc lịch sử 5 năm hình thành và phát triển (2022 – 2026). Nhìn lại chặng đường từ mùa giải đầu tiên năm 2022 với 100 đội bóng (78 đội nam, 22 đội nữ). Từ cột mốc ban đầu đó, NUC Basketball đã liên tục hoàn thiện hệ thống thi đấu, thu hút quy mô lên tới 122 đội bóng và hơn 1.800 vận động viên vào năm 2026. Tuy nhiên, giá trị lớn nhất mà 5 năm qua mang lại không chỉ nằm ở những con số. Đó là hành trình gắn kết của nhiều thế hệ sinh viên cùng chung đam mê; là những bất ngờ từ các tân binh; sự khẳng định bản lĩnh của các đội bóng giàu truyền thống; và trên hết là sự trưởng thành của hàng nghìn vận động viên trẻ từ chính sân chơi này.