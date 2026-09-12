Ngôi sao Ngoại hạng Anh bị tan nạn, chiếc Land Rover 60.000 bảng bị lật úp gây lo lắng

Một ngôi sao đang thi đấu tại Giải Ngoại hạng Anh đã may mắn thoát chết sau tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn xảy ra trên đường Millhouse Woods Lane, khu vực Cottingham - ngay sát đại bản doanh tập luyện của câu lạc bộ Hull City. Cầu thủ chạy cánh 27 tuổi Sorba Thomas, tân binh đắt giá trị giá 10 triệu bảng vừa cập bến Hull City từ Stoke City trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng, là người điều khiển chiếc Land Rover Defender trị giá 60.000 bảng Anh.

Những hình ảnh ghi nhận tại hiện trường lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội cho thấy chiếc SUV xa xỉ gắn biển số cá nhân bị lật úp hoàn toàn, nằm chệch hướng giữa lòng đường hẹp với phần mui bị biến dạng nặng. Các nhân chứng cho biết chiếc xe đã trượt một đoạn dài bằng mui sau va chạm ở tốc độ cao. Sự việc khiến nhiều người dân xung quanh giật mình chạy ra đường trong trang phục ngủ để theo dõi tình hình.

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Đại diện Hull City đã nhanh chóng phát đi thông báo chính thức để trấn an người hâm mộ. Ban lãnh đạo câu lạc bộ xác nhận tuyển thủ xứ Wales hoàn toàn không bị thương và đã tự bước ra khỏi chiếc xe lật ngửa mà không gánh chịu bất kỳ tổn hại thể chất nào.

Phía Hull City chia sẻ: "Hull City xin nhẹ nhõm xác nhận Sorba Thomas hoàn toàn bình an vô sự sau tai nạn giao thông gần sân tập Cottingham. Câu lạc bộ đã nắm được hình ảnh về chiếc xe của Sorba trên mạng xã hội và khẳng định anh không gặp bất kỳ chấn thương nào". Cùng lúc đó, lực lượng Cảnh sát Humberside cũng có mặt để phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông và tiến hành điều tra.

Mặc dù Thomas may mắn thoát nạn, HLV trưởng Sergej Jakirović vẫn phải cân nhắc kỹ lưỡng về tâm lý của học trò trước khi quyết định có điền tên anh vào danh sách di chuyển tới làm khách trên sân Stamford Bridge của Chelsea hay không. Hull City hiện đang sở hữu thành tích phòng ngự ấn tượng khi chưa để thủng lưới bàn nào từ đầu mùa, và việc đối đầu với hàng công đang đạt phong độ cao của Chelsea sẽ là thử thách rất lớn.

Sorba Thomas vừa mới có trận ra mắt Premier League tuần trước khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận hòa Aston Villa. Anh từng trưởng thành từ lò đào tạo West Ham trước khi phiêu bạt qua các đội bóng như Boreham Wood, Huddersfield, Blackburn Rovers, Nantes và Stoke City để rồi chính thức hiện thực hóa ước mơ thi đấu tại giải đấu số một xứ sở sương mù.