Bài học đắt giá cho Đoàn Văn Hậu

Văn Hậu cần nhìn nhận lại chính mình sau tấm thẻ đỏ tại V.League.

Phút 68 trận derby giữa Thể Công Viettel và CLB Công an Hà Nội (CAHN) ở vòng 2 V.League, từ một pha tranh chấp sát vạch giữa sân, Đoàn Văn Hậu ập lên cản phá bóng, Văn Hậu do chậm chân hơn một nhịp đã đạp gầm giày trực diện vào chân phải của tiền vệ Doãn Ngọc Tân bên phía Thể Công Viettel.

Sau khi xem lại máy quay qua công nghệ VAR, trọng tài Ngô Duy Lân lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của hậu vệ sinh năm 1999. Cú đạp nguy hiểm ấy khiến Doãn Ngọc Tân dính chấn thương, di chuyển vô cùng khó khăn và nhiều khả năng bỏ lỡ trận ra quân tại AFC Champions League 2.

Nhìn nhận ở góc độ chuyên môn, Văn Hậu chỉ ham bóng dẫn đến phạm lỗi, hay đây là tình huống cố ý triệt hạ, ban kỷ luật VFF sẽ có kết luận riêng sau khi phân tích băng hình, nhận định quán tính, tốc độ vào bóng, hướng nhìn... Tuy nhiên, ở pha bóng này, Hậu đã có nhiều động tác thừa.

Pha bóng dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Văn Hậu (Ảnh: FPT - MD)

Văn Hậu là người hiểu rõ chấn thương vất vả đến mức nào

Văn Hậu từng trải qua gần 2 năm sống trong "cơn ác mộng" điều trị đa chấn thương, từ sụn chêm, khớp gối đến gót chân. Nỗ lực tập luyện kiên trì mới giúp anh tái xuất sân cỏ, lấy lại suất đá chính ở CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Hơn ai hết, Văn Hậu là người hiểu rõ nhất sự khắc nghiệt của chấn thương và giá trị của đôi chân, "miếng cơm manh áo" của đời cầu thủ. Dù tình huống va chạm chỉ xuất phát từ sự ham bóng quá mức chứ không mang tính chất cố tình triệt hạ, sự thiếu tiết chế của anh vẫn để lại hậu quả đắt giá cho đồng nghiệp.

Tấm thẻ đỏ là bài học cần thiết để Văn Hậu nhìn nhận lại. Giờ là thời đại của VAR, của hàng chục ống kính máy quay. Chẳng riêng tại V.League, mà bước ra sân chơi quốc tế, các tình huống va chạm sẽ bị soi xét, phân tích rất kỹ càng. Cầu thủ phải có ý thức với từng pha vào bóng, từng động tác. Cái đầu tỉnh táo là quan trọng nhất.

Không ai phủ nhận tài năng vượt trội của Đoàn Văn Hậu. Bước sang tuổi 27, anh sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ mà mọi cầu thủ Việt Nam đều khao khát: từ U20 World Cup, Á quân U23 châu Á, cho đến nhiều chức vô địch V.League và ASEAN Cup. Anh là "của hiếm" của bóng đá nội nhờ thể hình, tốc độ cùng kỹ năng phòng ngự toàn diện. Thế nhưng, thói quen vào bóng thừa lực vẫn là điểm trừ lớn, liên tục đẩy anh lẫn đội nhà vào thế khó.

Khi bóng đá hiện đại ngày càng khắt khe dưới sự giám sát của công nghệ, những pha xoạc bóng liều lĩnh không còn chỗ đứng. Tấm thẻ đỏ lần này không chỉ là lời cảnh báo riêng cho Văn Hậu về việc phải rèn giũa cái đầu "lạnh", mà còn là thông điệp gửi tới toàn thể cầu thủ tại V.League: Hãy thi đấu bằng sự tỉnh táo để tự bảo vệ sự nghiệp của chính mình và "giữ chân" cho cả những đồng nghiệp của mình.