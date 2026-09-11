Đoàn Văn Hậu và cú đạp rợn người tại V.League: Vì sao dư luận phản ứng dữ dội đến vậy?

Nhìn tình huống Đoàn Văn Hậu phạm lỗi với Doãn Ngọc Tân, người hâm mộ không khỏi kinh sợ.

Văn Hậu từng có những quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương, nhưng chính anh lại vừa có một pha vào bóng khiến Doãn Ngọc Tân nằm sân đau đớn và đứng trước nguy cơ nghỉ dài.

Đó là một pha bóng mà có lẽ không cần phải tranh luận quá nhiều về đúng sai. Phút 68 trận Thể Công gặp CLB CAHN vào tối 10/9/2026, Văn Hậu tranh chấp và đạp thẳng gầm giày vào cổ chân chân Doãn Ngọc Tân. Ban đầu trọng tài Ngô Duy Lân chỉ rút thẻ vàng, nhưng sau khi xem lại VAR, ông thay đổi quyết định thành thẻ đỏ trực tiếp.

Pha phạm lỗi đáng sợ của Văn Hậu với Ngọc Tân tại vòng 2 V.League 2026/27. (Ảnh: VTV)

Điều khiến người ta ám ảnh hơn cả tấm thẻ đỏ là hình ảnh Ngọc Tân nằm sân đau đớn. Tiền vệ của Thể Công phải rời sân ngay sau tình huống này. Sau trận, HLV Velizar Popov thậm chí cho biết ông lo lắng về chấn thương của Ngọc Tân hơn cả thất bại 0-1 của đội nhà.

“Trận thua này không đáng ngại, nhưng tôi lo về chấn thương của Doãn Ngọc Tân. Sắp tới, Thể Công có trận đấu quan trọng ở AFC Champions League Two. Tình hình Ngọc Tân rất tệ, chắc chắn lỡ trận đấu tới. Cậu ấy xứng đáng được chơi ở cúp châu lục, nhưng đây là bóng đá và chúng ta không thể kiểm soát được mọi thứ”, HLV Thể Công nói sau trận.

Doãn Ngọc Tân đau đớn sau khi lĩnh trọn cú đạp của Đoàn Văn Hậu. (Ảnh: Tú Anh)

VĂN HẬU HIỂU RÕ HƠN AI HẾT NỖI ĐAU CỦA CHẤN THƯƠNG

Dư luận phản ứng dữ dội với Đoàn Văn Hậu sau pha bóng này, dù có thể cầu thủ này nói với Doãn Ngọc Tân rằng đó không phải một tình huống cố tình. Tuy nhiên dù lời giải thích có là gì, thì hậu quả cũng đã xảy ra. Doãn Ngọc Tân đang ôm hi vọng trở lại ĐTQG dự FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng giờ đây điều đó khó trở thành hiện thực.

Đáng buồn hơn, đây không phải chấn thương nặng đầu tiên mà cầu thủ này gặp phải trong 2 năm qua. Mỗi quãng nghỉ vài tháng trong năm 2025 và 2026 đã lấy đi của Doãn Ngọc Tân rất nhiều. Giờ đây, khi vừa mới chuyển tới đội bóng mới, anh lại gặp vấn đề.

Và có một điều rất đáng suy nghĩ ở đây: Văn Hậu có lẽ là một trong những cầu thủ hiểu rõ nhất nỗi đau mà một chấn thương có thể gây ra cho sự nghiệp.

Văn Hậu từng nghỉ dài hạn nhiều lần vì chấn thương. (Ảnh: FBNV)

Cuối năm 2020, Văn Hậu phải phẫu thuật chấn thương sụn chêm đầu gối phải. Anh mất nhiều tháng để hồi phục, rồi khi vừa trở lại thi đấu cho tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, chấn thương lại tái phát. Cuối năm 2021, Văn Hậu tiếp tục phải sang Hàn Quốc phẫu thuật và trải qua thêm một quãng thời gian dài xa sân cỏ.

Nhưng đó vẫn chưa phải chương khó khăn nhất. Từ tháng 9/2023, chấn thương gót chân khiến Văn Hậu gần như biến mất khỏi bóng đá trong hơn hai năm. Anh phải trải qua nhiều đợt điều trị, sang Singapore rồi Hàn Quốc, trước khi phẫu thuật vào đầu năm 2025. Mãi tới tháng 12/2025, Văn Hậu mới có thể trở lại thi đấu sau khoảng 25 tháng xa sân cỏ.

Trong những quãng thời gian như thế, cầu thủ không chỉ đau về thể xác. Văn Hậu từng nói về nỗi đau tinh thần khi chấn thương đầu gối kéo dài khiến anh mất đi một quãng quan trọng trong sự nghiệp. Anh hiểu cảm giác nhìn đồng đội ra sân còn mình chỉ có thể đứng ngoài. Hiểu cảm giác từng ngày tập phục hồi, chờ đợi, hy vọng rồi lại thất vọng, hiểu một cầu thủ có thể mất bao nhiêu thứ chỉ vì một pha va chạm.

Văn Hậu có thể chịu án phạt bổ sung vì pha phạm lỗi thô bạo. (Ảnh: Tú Anh)

“Nhìn mọi người mang cúp về và được người dân chào đón có sướng không? (Sướng chứ) Tao ước gì mày không bị chấn thương và là một trong những thành viên của đội cũng đang ăn mừng cùng người dân Việt Nam.

Tao biết từ lúc chấn thương đến ngày viết vài dòng hôm nay cũng đã hơn 1 năm mà mày chưa được tập luyện thi đấu bóng đá. Mày vật lộn với chấn thương, mày lang thang đi tìm cách điều trị cho khỏi để sớm quay lại thi đấu. Đầu mày có những lúc cảm giác như muốn nổ tung vì suy nghĩ quá nhiều”.

Đó là những dòng trong tâm thư Văn Hậu viết tự gửi cho bản thân vào đầu năm 2025, thời điểm anh đang chật vật vì chấn thương dai dẳng. Có lẽ bởi thế mà lối chơi quyết liệt dẫn tới chấn thương gây ra cho Doãn Ngọc Tân càng khiến Đoàn Văn Hậu chịu nhiều chỉ trích.

Doãn Ngọc Tân liên tục dính chấn thương nặng từ năm ngoái tới năm nay. (Ảnh: Tú Anh)

Bóng đá vốn là môn thể thao va chạm. Một hậu vệ như Văn Hậu càng không thể chơi bóng mà hoàn toàn tránh những tình huống quyết liệt. Chính sự mạnh mẽ, không ngại tranh chấp từng là một phần làm nên hình ảnh của anh.

Nhưng quyết liệt và nguy hiểm là hai chuyện khác nhau. Ở tình huống với Ngọc Tân, Văn Hậu vào bóng chậm một nhịp, trong khi đối phương đang mất trụ. Gầm giày của anh đã đi thẳng vào chân Ngọc Tân, tạo ra mức độ rủi ro quá lớn so với giá trị của pha tranh chấp. Trọng tài sau khi xem VAR đã xác định đó là tình huống đủ nghiêm trọng để truất quyền thi đấu.

Điều đáng nói là Văn Hậu vốn không xa lạ gì với những hậu quả khủng khiếp mà một pha va chạm có thể để lại. Anh từng là người chịu đựng. Còn lần này, anh lại là người khiến một đồng nghiệp phải nằm sân.

Văn Hậu đang phải chịu chỉ trích gay gắt từ khán giả V.League. (Ảnh: Tú Anh)

Tất nhiên, không thể chỉ vì Văn Hậu từng chấn thương mà yêu cầu anh phải thi đấu nhẹ nhàng hơn những cầu thủ khác. Nhưng chính vì từng trải qua quá nhiều chấn thương, Văn Hậu càng có lý do để hiểu rằng đôi chân của một cầu thủ quý giá đến mức nào.

Có thể Văn Hậu không hề muốn gây chấn thương cho Ngọc Tân. Không ai biết chính xác điều gì diễn ra trong tích tắc ấy ngoài người trong cuộc. Nhưng bóng đá chuyên nghiệp không chỉ đòi hỏi cầu thủ chiến đấu hết mình, mà còn đòi hỏi họ biết lúc nào phải dừng lại trước khi sự quyết liệt biến thành nguy hiểm.

Thắng một pha tranh chấp, không có nghĩa phải làm đối thủ chấn thương!