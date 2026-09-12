Mối quan hệ của Georgina với các con riêng của Ronaldo sau khi cưới

Cách Georgina chăm sóc và ủng hộ các con riêng của chồng.

Trải qua nhiều chặng đường từ Madrid, Turin, Manchester cho đến Riyadh, con trai cả của Ronaldo - Cristiano Jr. sải bước trên mặt cỏ luôn song hành cùng tình yêu thương trọn vẹn từ gia đình. Mới đây, không khí trên khán đài trong trận đấu của học viện Al-Nassr lại tiếp tục trở nên ấm áp khi Georgina Rodríguez cùng các con hiện diện đông đủ để tiếp sức cho cầu thủ sinh năm 2010.

Georgina cùng các em nhỏ đã trở thành "hội CĐV đặc biệt", mang đến nguồn năng lượng tinh thần to lớn cho cậu con cả. Những hình ảnh rạng rỡ, đầy gắn kết được người đẹp chia sẻ trên trang cá nhân nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt tương tác.

Georgina đưa các con đến cổ vũ Cristiano Jr (Ảnh: IG)

Dù không phải là mẹ ruột của ba người con riêng của Ronaldo bao gồm Cristiano Jr. và cặp song sinh Mateo, Eva nhưng Georgina Rodríguez từ lâu đã đảm nhận trọn vẹn vai trò người mẹ trong gia đình. Cô gắn bó và chăm sóc Cristiano Jr. từ khi cậu bé mới 6 tuổi, trực tiếp đưa đón cậu đi học và tập luyện. Trong bộ phim tài liệu I Am Georgina trên Netflix, cô từng khẳng định luôn coi tất cả năm người con như con ruột. Sự gắn kết bền chặt ấy càng thêm trọn vẹn khi Ronaldo và Georgina chính thức kết hôn, đánh dấu một chặng đường mới hạnh phúc cho cả gia đình.

Bên trong đám cưới của Ronaldo được chia sẻ mới đây (Ảnh: IG)

Con trai cả của Ronaldo cùng Georgina (Ảnh: IG)

Sự đồng hành bền bỉ này cho thấy vai trò quan trọng của Georgina trong việc giữ gìn sự ổn định cho gia đình nhỏ. Dù phải đối mặt với truyền thông hay áp lực khổng lồ từ cái bóng quá lớn của siêu sao người Bồ Đào Nha, Cristiano Jr. vẫn duy trì được sự tập trung và niềm đam mê thuần khiết với trái bóng tròn nhờ môi trường gia đình vững chắc.

Tại lò đào tạo trẻ Al-Nassr, quý tử nhà Ronaldo đang dần khẳng định vị thế của một tài năng triển vọng hàng đầu. Việc duy trì phong độ ấn tượng cùng điểm tựa tinh thần vững vàng từ khán đài là bệ phóng hoàn hảo để Ronaldo Jr tiếp tục tự tin bước tiếp trên con đường bóng đá chuyên nghiệp.