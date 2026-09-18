Cuộc đua của Messi và Ronaldo năm 2026 không còn trên sân cỏ

Messi và Ronaldo giờ là cuộc đua của những ông chủ đội bóng.

Dù vẫn đang cống hiến những bàn thắng trên sân cỏ, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đã âm thầm mở ra một chương mới trong sự nghiệp khi trở thành những ông chủ bóng đá thực thụ. Năm 2026 ghi dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của hai siêu sao này khi họ liên tục mở rộng tầm ảnh hưởng sang công tác quản lý và sở hữu câu lạc bộ, dù mỗi người chọn cho mình một nước đi hoàn toàn riêng biệt.

Cuộc đua của Ronaldo và Messi (Ảnh: Marca)

Lionel Messi đang cho thấy sự tăng tốc đáng kinh ngạc trong danh mục đầu tư. Tại Tây Ban Nha, siêu sao người Argentina liên tục thực hiện các thương vụ thâu tóm chiến lược. Mới đây nhất, anh đã đạt thỏa thuận mua lại 100% cổ phần của CD Eldense - đội bóng thuộc xứ Alicante đang thi đấu tại Segunda División (giải hạng Hai). Trước đó, vào tháng 4, M10 cũng đã mua thành công 85,05% cổ phần của UE Cornellà, một CLB xứ Catalunya nổi tiếng với hệ thống đào tạo trẻ chất lượng.

Không dừng lại ở xứ sở bò tót, dấu chân thương mại của Messi còn vươn xa sang châu Mỹ. Anh hiện nắm giữ cổ phần thiểu số tại Deportivo LSM (Uruguay) - dự án có sự kết hợp với đồng đội thân thiết Luis Suárez. Tại quê nhà Argentina, gia đình anh đứng sau Leones de Rosario với sự quản lý của anh trai Matías Messi. Đáng chú ý, tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS), hợp đồng hiện tại của Messi với Inter Miami cũng gài sẵn điều khoản cho phép anh mua lại cổ phần đội bóng ngay sau khi giải nghệ.

Ở chiều ngược lại, Cristiano Ronaldo chọn phương án đầu tư tập trung hơn. Tháng 2 vừa qua, công ty CR7 Sports Investments của anh gây chú ý khi chính thức sở hữu 25% cổ phần của UD Almería, câu lạc bộ cũng đang tranh tài tại giải hạng Hai Tây Ban Nha. CR7 khẳng định đây là bước đi chiến lược nhằm cam kết gắn bó lâu dài với công tác quản trị bóng đá đỉnh cao. Bên cạnh đó, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng được ghi nhận có mối quan hệ cổ đông tại Al-Nassr — nơi anh đang thi đấu, dù các điều khoản chi tiết hiện vẫn chưa được công bố rộng rãi.

Bức tranh kinh doanh của hai huyền thoại đương đại đang khắc họa hai triết lý rõ rệt. Trong khi Messi ưu tiên thâu tóm diện rộng các đội bóng hạng dưới và chú trọng vào mảng đào tạo trẻ, Ronaldo lại chọn nắm giữ cổ phần trực tiếp tại các câu lạc bộ có quy mô lớn hơn. Cuộc đua giữa Messi và Ronaldo vì thế không còn gói gọn trên thảm cỏ xanh, mà đã chính thức lan sang đấu trường kinh doanh bóng đá chuyên nghiệp.