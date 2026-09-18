Thương xót cầu thủ nữ qua đời khi đang mang bầu

Cựu cầu thủ bóng đá nữ qua đời đột ngột ở tuổi 30.

Kayla Saager-Beckley, cựu tiền đạo xuất sắc từng ghi dấu ấn đậm nét tại giải bóng đá sinh viên Mỹ (NCAA) và thi đấu chuyên nghiệp tại châu Âu, đã qua đời đột ngột ở tuổi 30 khi đang mang thai con đầu lòng. Sự việc thương tâm xảy ra ngay trong lúc cô đang tập thể dục tại thành phố Tulsa, bang Oklahoma.

Theo chia sẻ từ ông Tre Lamb, Huấn luyện viên trưởng đội bóng đá Đại học Tulsa, sự ra đi của cô diễn ra quá nhanh chóng và bàng hoàng.

"Cô ấy đang tập thể dục và chỉ 10 phút sau, mọi người phát hiện cô ấy đã rơi vào trạng thái mất ý thức", HLV Lamb đau xót cho biết. Hiện tại, nguyên nhân chính thức dẫn đến cái chết của cựu nữ cầu thủ vẫn chưa được công bố.

Nữ cầu thủ qua đời ở tuổi 30 (Ảnh: Marca)

Sự ra đi đột ngột của Kayla đã để lại niềm đau xót sâu sắc cho gia đình và cộng đồng thể thao. HLV Lamb chia sẻ thêm: "Đây là thời điểm vô cùng khó khăn đối với toàn bộ ban huấn luyện. Chúng tôi vừa tổ chức một buổi lễ tưởng niệm để ghi nhớ những kỷ niệm về cô ấy, và chỉ mong mọi người cùng hướng lòng cầu nguyện cho gia đình vượt qua mất mát này".

Trong sự nghiệp thi đấu tại NCAA, Kayla Saager-Beckley từng khoác áo nhiều đội bóng lớn như Binghamton, NC State và West Virginia. Cô từng đoạt danh hiệu danh giá "Tiền đạo xuất sắc nhất năm" của vùng America East, đồng thời được xướng tên trong Đội hình tiêu biểu All-ECAC. Cho đến nay, Kayla vẫn nắm giữ kỷ lục lịch sử của Đại học Binghamton về hiệu suất ghi bàn (0,53 bàn/trận) và hiệu suất đóng góp điểm số (1,51 điểm/trận).