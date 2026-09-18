FIFA công bố danh sách ĐT Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup: Văn Hậu bị loại

Trang chủ FIFA công bố danh sách đội tuyển Việt Nam đăng ký tham dự giải FIFA ASEAN Cup 2026.

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa chính thức cập nhật danh sách 23 tuyển thủ Đội tuyển Quốc gia Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Bằng việc kết hợp bộ khung trụ cột vừa đăng quang tại ASEAN Cup cùng làn sóng cầu thủ nhập tịch và Việt kiều chất lượng, HLV Kim Sang Sik thể hiện rõ tham vọng tiến sâu tại giải đấu năm nay.

Sự thay đổi đáng chú ý nhất đến ở vị trí người gác đền khi hai gương mặt dày dạn kinh nghiệm là Đặng Văn Lâm và Nguyễn Filip đều vắng mặt. Thay vào đó, vị chiến lược gia người Hàn Quốc trao niềm tin cho Patrik Lê Giang cùng hai thủ thành trẻ Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt. Đây sẽ là cơ hội lớn để Patrik Lê Giang chứng tỏ giá trị và chiếm suất bắt chính trong khung gỗ.

Ở hàng phòng ngự, tuyển Việt Nam tiếp tục chào đón sự bổ sung chất lượng từ các nhân tố kiều bào. Bên cạnh Cao Pendant Quang Vinh, sự xuất hiện của trung vệ Việt kiều Pháp Adou Minh sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý hứa hẹn sẽ mang đến giải pháp tối ưu về thể hình lẫn khả năng tranh chấp nơi trung tâm hàng thủ. Tuy nhiên, hậu vệ Đoàn Văn Hậu lại vắng mặt.

Văn Hậu không có tên trong danh sách tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup (Ảnh: HL)

Tuyến giữa vẫn giữ được độ ổn định cần thiết nhờ sự hiện diện của hai trụ cột Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải. Bối cảnh cạnh tranh cũng trở nên gay gắt hơn khi HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho hai nhân tố nhập tịch là Hoàng Hên và Tài Lộc, bên cạnh các cầu thủ trẻ như Hai Long, Lê Văn Đô và Lê Phạm Thành Long.

Trên hàng công, sự chú ý dồn vào Williams Minh Hoàng - chân sút Việt kiều vừa có lần đầu tiên được triệu tập. Anh sẽ sát cánh cùng tiền đạo nhập tịch Xuân Son, người vừa thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng thời gian qua, cùng sự càn lướt của Nguyễn Đình Bắc và Gia Hưng.

Sở hữu dàn nhân sự đa dạng cùng chiều sâu đội hình vượt trội, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẵn sàng bước vào chặng đường tại bảng B, lần lượt đối đầu với các đối thủ Philippines, Thái Lan và Pakistan.