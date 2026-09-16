FIFA bất ngờ ban hành lệnh cấm với đội bóng vô địch Việt Nam

FIFA vừa đưa một đội bóng Việt Nam vào danh sách cấm chuyển nhượng.

FIFA vừa đưa CLB CAHN - nhà ĐKVĐ V.League - vào danh sách cấm chuyển nhượng. Thời hạn cấm chuyển nhượng mà FIFA đặt ra cho đội chủ sân Hàng Đẫy là 3 kỳ chuyển nhượng, tính từ ngày 15/9/2026.

Với việc bị cấm chuyển nhượng, CLB CAHN sẽ không được chiêu mộ cầu thủ mới nào trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải 2026/27 cùng các kỳ chuyển nhượng đầu mùa và giữa mùa 2027/28. Đội bóng vẫn được thi đấu bình thường ở các giải đấu trong và ngoài nước. Tuy nhiên, cho đến khi án phạt hết hiệu lực hoặc được gỡ bỏ, CLB CAHN không thể đưa ra sân bất cứ tân binh nào. Phạm vi của lệnh cấm không cho phép nhà ĐKVĐ V.League mua, mượn cầu thủ từ đội bóng khác, đăng ký thi đấu cho cầu thủ tự do hoặc đưa cầu thủ từ đội trẻ lên đội một. Họ chỉ sử dụng được các cầu thủ đã đăng ký trước ngày 15/9/2026.

FIFA đưa CLB CAHN vào danh sách cấm chuyển nhượng

Theo quy định FIFA, có nhiều nguyên nhân có thể khiến 1 CLB bị cấm chuyển nhượng như: Tranh chấp tài chính, vi phạm quy định chuyển nhượng hay không tuân thủ phán quyết từ FIFA.

Danh sách cấm chuyển nhượng của FIFA được cập nhật liên tục, mỗi ngày 4 lần. FIFA sẵn sàng xóa án ngay khi các CLB xử lý ổn thỏa được vấn đề của mình. CLB Thanh Hóa trong năm 2026 từng đối mặt với 4 lệnh cấm chuyển nhượng nhưng hiện đã được FIFA gỡ khỏi danh sách sau khi hoàn tất các nghĩa vụ tài chính. Hồi đầu năm 2025, CLB HAGL cũng từng được FIFA gỡ lệnh cấm khi đạt được thỏa thuận với ngoại binh Martin Dzilah.

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến CLB CAHN bị đưa vào danh sách cấm chuyển nhượng. Nhưng nếu nhanh chóng tìm ra và xử lý các vấn đề, đội chủ sân Hàng Đẫy có thể sớm được FIFA gỡ lệnh cấm.

Mùa giải 2026/27, CLB CAHN tham gia tới 5 đấu trường bao gồm Siêu Cúp Quốc gia, V.League, Cúp Quốc gia, Cúp C1 châu Á và Cúp C1 Đông Nam Á. Thầy trò HLV Polking đã vô địch Siêu Cúp, đang toàn thắng tại V.League nhưng vừa để thua ở trận ra quân Cúp C1 trước đại diện Nhật Bản Gamba Osaka.