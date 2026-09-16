Lisa 3 tuổi xinh yêu như búp bê sống nhà Khánh Thi - Phan Hiển

Gia đình Khánh Thi – Phan Hiển tung bộ ảnh ngọt ngào mừng sinh nhật 3 tuổi của bé Lisa.

Nhân dịp sinh nhật 3 tuổi của con gái út Lisa (tên thật là Thùy Linh), vợ chồng kiện tướng dancesport Khánh Thi – Phan Hiển đã đăng tải bộ ảnh kỷ niệm hạnh phúc gia đình.

Trong loạt ảnh mới công bố, gia đình năm người ghi lại những khoảnh khắc ấm áp bên nhau. Tâm điểm của bộ ảnh là bé Lisa – tiểu công chúa nhỏ của gia đình. Ở những góc máy cá nhân, bé diện chiếc váy trắng xòe điệu đà, kết hợp nơ cài tóc gây ấn tượng với gương mặt phúng phính, làn da trắng hồng và nụ cười rạng rỡ như một chú búp bê.

Theo chia sẻ từ Khánh Thi, Lisa có biệt danh ở nhà là "bánh bao". Tuy mới tròn 3 tuổi nhưng cô bé đã rất hiếu động và luôn mang lại tiếng cười cho cả nhà. Lisa cũng được coi là "nhân vật quyền lực" nhất gia đình khi luôn nhận được sự cưng chiều, nhường nhịn hết mực từ anh lớn Kubi và chị gái Anna. Được biết, tên gọi Lisa của cô bé cũng xuất phát từ việc hai anh chị lớn rất yêu thích nữ thần tượng cùng tên.

Gửi lời chúc mừng sinh nhật đến con gái út trên trang cá nhân, Khánh Thi nhắn gửi những dòng viết xúc động. Nữ kiện tướng chia sẻ cô không đặt kỳ vọng con phải trở thành một người quá giỏi giang hay phi thường trong tương lai, mà chỉ mong ước con gái một đời an yên, luôn giữ được vẻ hồn nhiên, khỏe mạnh và lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn của gia đình.

Khánh Thi và Phan Hiển là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của giới giải trí và thể thao Việt Nam. Bên cạnh sự nghiệp thành công trong bộ môn dancesport, cả hai hiện tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ba người con ngoan ngoãn là Kubi, Anna và Lisa.