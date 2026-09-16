Cuộc sống hôn nhân của tiền vệ Đức Huy và MC Huyền Trang Mù Tạt gây chú ý

Cuộc sống hôn nhân tràn ngập niềm vui của tiền vệ Đức Huy và MC Mù Tạt.

Tháng 3/2026, đám cưới của tiền vệ Phạm Đức Huy và MC Nguyễn Huyền Trang (Mù Tạt) trở thành tâm điểm thu hút dư luận. Chuỗi ngày vui của cặp đôi kéo dài từ lễ ăn hỏi ở Phú Thọ (27/2), tiệc cưới hoành tráng tại quê nhà chú rể ở Hải Phòng (14/3) cho đến buổi tiệc chung vui cùng bạn bè, đồng nghiệp tại Hà Nội (22/3). Hôn lễ quy tụ dàn khách mời đình đám gồm các ngôi sao tuyển Việt Nam và dàn MC, biên tập viên VTV.

Sau khi khép lại những ngày vui trọng đại, cặp đôi nhanh chóng thu xếp công việc để quay trở lại nhịp sống thường nhật. Dù vậy, những thông tin xoay quanh cuộc sống đời thường sau khi “về chung một nhà” của nam cầu thủ tài hoa và nữ MC xinh đẹp vẫn thu hút sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng mạng.

Nỗ lực gắn kết gia đình và sự chiều chuộng từ nhà chồng

Hậu đám cưới, MC Mù Tạt hân hoan trở lại với các lịch quay truyền hình. Trên trang cá nhân, cô hào hứng khoe những món “quà quê” do chính tay bố chồng chu đáo chuẩn bị cho hai vợ chồng. Những chia sẻ giản dị này nhanh chóng đập tan lo ngại về mối quan hệ "mẹ chồng - nàng dâu" hay "bố chồng - con dâu" trong các gia đình trẻ. Nữ MC cho biết cô may mắn nhận được sự yêu thương, chăm sóc tận tình từ bố mẹ chồng, giúp cô cảm thấy vô cùng thoải mái và ấm áp trong vai trò làm dâu.

Không dừng lại ở đó, cặp đôi còn có chuyến du lịch ngẫu hứng hâm nóng tình cảm sau thời gian bận rộn lo cho đám cưới. Nam cầu thủ sinh năm 1995 ghi điểm tuyệt đối nhờ hình tượng người chồng tâm lý, hết lòng chăm sóc và chiều chuộng bà xã.

Sự thay đổi về cách xưng hô và những khoảnh khắc đời thường "dở khóc dở cười"

Một trong những chi tiết thú vị nhất sau đám cưới chính là sự thay đổi trong cách xưng hô của cả hai. Do MC Mù Tạt lớn hơn Đức Huy 2 tuổi (sinh năm 1993 so với 1995), suốt quãng thời gian dài tìm hiểu và hẹn hò, cặp đôi gắn liền với thói quen xưng hô "chị - em" hài hước. Tuy nhiên, sau khi chính thức nên duyên vợ chồng, nữ MC đã bắt đầu gọi Đức Huy là "anh", "chồng" một cách ngọt ngào.

Tính cách "lầy lội" đặc trưng của cả hai vẫn không hề thay đổi. Mới đây, bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đời thường trước giờ đi ngủ của cặp đôi đã gây bão mạng xã hội. Trong ảnh, Mù Tạt thảnh ngơi nằm lướt điện thoại trên sofa, còn Đức Huy lại cần mẫn ngồi bóp chân cho vợ. Nữ MC không quên đính kèm dòng chú thích dí dỏm: "Thủ tục trc khi ngủ. Sắm đc cái máy massage tại nhà cũng tàm tạm". Màn "chặt chém" hài hước này nhận được hàng nghìn lượt tương tác, khen ngợi sự xì-tin và hạnh phúc nhí nhảnh của cặp đôi.

Bên cạnh những giây phút đùa vui, MC Mù Tạt cũng dành những dòng tâm sự lắng đọng về chặng đường đã qua. Cô bộc bạch rằng hành trình đến với nhau của cả hai tuy "không một lời tỏ tình, không lời hứa hẹn", nhưng sự thấu hiểu và đồng hành qua nhiều thử thách đã giúp họ cùng nhau bước vào hôn nhân. Cuộc sống hôn nhân của tiền vệ Đức Huy và MC Mù Tạt sau đám cưới đầy những tiếng cười đời thường rộn rã. Cả hai hiện vừa tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân, vừa xây dựng tổ ấm nhỏ tràn ngập hạnh phúc và chuẩn bị đón con đầu lòng.