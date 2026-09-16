Người mẹ bỏ việc ở Tuyên Quang xuống Hà Nội theo con đi học bóng đá, sau 19 năm mọi thứ thay đổi hoàn toàn

Người mẹ ở Tuyên Quang theo chân con trai từ những ngày đầu tiên đi học bóng đá, tận hưởng quả ngọt sau 19 năm.

ASEAN Cup 2026 đã khép lại, nhưng câu chuyện đằng sau chiếc cúp vô địch của tuyển Việt Nam vẫn đọng lại nhiều cảm xúc. Ở vị trí trung vệ, Nguyễn Thành Chung thi đấu lỳ lợm, trở thành lá chắn thép nơi hàng phòng ngự. Nhưng phía sau tấm huy chương vàng danh giá ấy là hành trình hy sinh thầm lặng của người mẹ đã gác lại cả tuổi trẻ để nâng bước cho con.

Thi đấu trọn vẹn 7 trận đấu quả cảm, Thành Chung góp công lớn giúp tuyển Việt Nam giữ sạch lưới gần như tuyệt đối cho đến trước trận chung kết lượt về. Thế nhưng, ít ai biết ngay trước thời khắc quyết định, gia đình anh trải qua biến cố lớn khi bà ngoại nhập viện điều trị.

Vì không muốn con trai bị phân tâm, mẹ anh – cô Nguyễn Thị Ánh Tuyết quyết định giấu kín thông tin. Bà nén nỗi lo, không sang Thái Lan cổ vũ như mọi khi mà lặng lẽ theo dõi từ xa. Mãi đến đêm đăng quang tại Mỹ Đình, bà mới xuất hiện trên khán đài để tận mắt chứng kiến con trai nâng cúp.

Mẹ Thành Chung (bên phải) cùng gia đình ăn mừng cúp vô địch ASEAN Cup 2026 (Ảnh: FBNV)

Năm 2024 Thành Chung mang HCV tặng mẹ (Ảnh: FBNV)

Gánh hàng rong nuôi dưỡng giấc mơ bóng đá

Sinh năm 1997 tại Tuyên Quang, Thành Chung sớm chịu thiệt thòi khi vắng bóng tình thương của người cha. Cô Ánh Tuyết vừa làm mẹ, vừa làm cha, nỗ lực bù đắp từng chút một cho đứa con nhỏ. Bà từng xót xa nhớ lại: "Các đồng đội khác đều có cả bố mẹ ra đón, còn Chung thì chỉ có mỗi mẹ thôi."

Năm 2007, khi cậu bé Thành Chung 10 tuổi khăn gói xuống Hà Nội gia nhập lò đào tạo trẻ, cô Tuyết đã đưa ra quyết định gác lại công việc ở quê nhà để đi theo con. Nơi đất khách quê người, bà thuê một gian hàng nhỏ, ngày ngày vừa bán hoa vừa bán nước trà đá để bươn chải kiếm sống. Bất cứ công việc lao động chân tay nào có thể giúp bà có tiền trang trải cuộc sống và được ở gần chăm lo cho con, bà đều không ngần ngại gánh vác.

Thấu hiểu giọt mồ hôi của mẹ, Thành Chung lớn lên với sự chín chắn vượt tuổi. Anh dồn toàn bộ tâm trí vào trái bóng tròn và dành cho mẹ sự hiếu thảo sâu sắc. Người ta vẫn nhắc lại kỷ niệm năm Chung 14 tuổi: cậu ngập ngừng xin mẹ một khoản tiền nhỏ mà không nói rõ lý do, để rồi đến chiều tối lại bất ngờ mang về một bó hoa tươi thắm tặng mẹ. Những món quà nhỏ vào dịp 8/3 hay 20/10 sau này cũng là cách anh thầm cảm ơn người phụ nữ đã vì mình mà đánh đổi cả cuộc đời.

Thành Chung ngày bé và mẹ (Ảnh: NVCC)

Điểm tựa khán đài

Chặng đường sự nghiệp của Thành Chung không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Từ một cầu thủ trẻ ít ai biết đến, trải qua những khoảnh khắc bùng nổ như bàn thắng bằng đầu gỡ hòa kịch tính trước U22 Indonesia tại SEA Games 30 (năm 2019), cho đến khi trở thành trụ cột của Hà Nội FC và tuyển quốc gia, anh luôn có một "vũ khí bí mật". Đó chính là sự hiện diện kiên trì của mẹ trên các khán đài. Từ Bắc vào Nam, bất kể đường xá xa xôi, cô Ánh Tuyết luôn cố gắng có mặt để cổ vũ con trai. Sự hiện diện ấy không phô trương, chỉ là một ánh mắt dõi theo, một lời dặn dò dịu dàng hay một vòng tay chờ đón sau trận đấu, nhưng lại là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất giúp anh vượt qua mọi sóng gió.

Một chiếc huy chương vàng giải đấu có thể được trao cho một vận động viên xuất sắc, nhưng phía sau nó đôi khi là cả một đời hy sinh thầm lặng của người mẹ. Thành Chung hôm nay có thể là ngôi sao sáng rực giữa muôn vạn tiếng reo hò, nhưng phía sau người trung vệ mạnh mẽ ấy vẫn luôn có một người phụ nữ đã lặng lẽ bỏ lại tuổi trẻ, gác lại công việc và những riêng tư để đổi lấy một nguyện ước giản dị: "Chỉ cần con được sống với giấc mơ của mình".

Sự nghiệp của Thành Chung

Nhìn lại sự nghiệp của Nguyễn Thành Chung, có thể khẳng định anh là một trong những trung vệ giàu thành tích và toàn diện nhất của bóng đá Việt Nam hiện đại. Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hà Nội FC, Thành Chung đã sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ ở cấp CLB với 4 chức vô địch V.League (2016, 2018, 2019, 2022), 3 Cúp Quốc gia và 4 Siêu cúp Quốc gia.

Ở các cấp độ đội tuyển, anh ghi dấu ấn đậm nét trong giai đoạn hoàng kim của bóng đá nước nhà: từ tấm HCB U23 châu Á tại Thường Châu (2018), tấm HCV SEA Games 30 (2019) cho đến chức vô địch ASEAN Cup 2024, 2026.