PPA Arizona xáo trộn hàng loạt cặp đấu, Ben Johns lần đầu đứng cùng "đại kình địch" Staksrud

Arizona Open 1000 chứng kiến hàng loạt sự kết hợp mới khi nhiều tay vợt hàng đầu vắng mặt hoặc không thi đấu đủ nội dung. Đáng chú ý nhất là lần đầu tiên Ben Johns và Federico Staksrud trở thành đồng đội.

Trước thềm Veolia Arizona Open diễn ra từ ngày 14-20/9 tại Mesa, PPA Tour gây chú ý khi giới thiệu một loạt sự kết hợp mới. Đáng chú ý nhất là Ben Johns - Federico Staksrud ở nội dung đôi nam. Đây là lần đầu tiên hai tay vợt đánh cặp cùng nhau và không có gì bất ngờ, bộ đôi này chính là hạt giống số 1 của nội đung đôi nam.

Sự kết hợp này càng đặc biệt bởi Ben Johns và Staksrud vốn nhiều năm là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở cả nội dung đơn và đôi nam. Lý do Ben Johns phải tìm partner mới là do Tardio đang có chuyến du đấu tại châu Á còn Stakruds cũng không còn "partner ruột" vì Patriquin giải.

Các sự thay đổi đội hình tại PPA Arizona

Không chỉ Ben Johns - Staksrud, nội dung đôi nam còn xuất hiện cặp đôi mới Collin Johns - Hunter Johnson, được xếp hạt giống số 7. Cặp đôi của Collin nằm cùng nhánh với Ben Johns và có nhiều khả năng hai anh em sẽ gặp nhau ở tứ kết.

Ở nội dung đôi nam nữ, Catherine Parenteau - Jonathan Trương cũng lần đầu đứng cùng nhau và được xếp hạt giống số 7.

Nội dung đôi nữ cũng có rất nhiều xáo trộn. Anna Bright không có mặt sau khi đi du lịch Việt Nam. Có lẽ vì thế mà Anna Leigh Waters cũng chỉ đánh đơn nữ và đôi nam nữ, bỏ qua nội dung đôi nữ.

Jorja Johnson cũng không tham dự giải này. Vì vậy Rachel Rohrabacher - Parris Todd vươn lên hạt giống số 1, Tyra Black - Meghan Dizon đứng số 2, còn Catherine Parenteau tiếp tục đánh cùng Sofia Sewing ở vị trí hạt giống số 4.

Sở dĩ có nhiều xáo trộn như vậy là vì PPA Arizona chỉ là một giải đấu 1.000 điểm - số điểm ít nhất trong nhóm giải chính tại PPA Mỹ. Giải đấu cũng được tổ chức ngay sau Nationals 2.000 nên nhiều tay vợt muốn nghỉ ngơi.