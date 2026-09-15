Thần đồng Pickleball 15 tuổi Tama Shimabukuro đầu quân cho CLB Việt Nam tại MLP châu Á

Viet Panthers là CLB của Việt Nam tham gia MLP châu Á. Trước khi tuyển chọn thêm những ngôi sao thế giới, CLB này đã sở hữu Minh Quân, Vinh Hiển và Sophia Huỳnh Trần.

Chiều 14/9, sáu đội tham dự mùa giải MLP Asia đầu tiên bước vào phiên International Draft tại Kuala Lumpur, Malaysia. Viet Panthers gây chú ý ngay từ đầu khi sử dụng quyền lựa chọn số 1 toàn phiên cho Tama Shimabukuro, tài năng mới 15 tuổi đang nổi lên trong làng pickleball thế giới.

Tama hiện đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng World Pickleball Ranking dành cho nam dù mới chỉ 15 tuổi. Tuy còn rất trẻ nhưng Tama đã thi đấu thường xuyên tại các giải chuyên nghiệp ở Mỹ và châu Á, không ít lần đánh bại những đàn anh giàu kinh nghiệm.

Chỉ một ngày trước phiên Draft, Tama vừa giành chức vô địch đơn nam PPA Malaysia. Phong độ ấy giúp tay vợt 15 tuổi trở thành một trong những cái tên được săn đón nhất trong danh sách 52 VĐV đăng ký, và Viet Panthers đã không bỏ lỡ cơ hội sở hữu anh bằng lượt chọn đầu tiên.

Đến lượt lựa chọn thứ hai, đại diện Việt Nam tiếp tục đưa về Kaitlyn Christian, tay vợt người Mỹ hiện đang đứng thứ 10 thế giới và cũng chính là nhà vô địch đơn nữ tại PPA Malaysia vừa kết thúc.

Mảnh ghép cuối cùng xuất hiện khi Viet Panthers lựa chọn Ken Tâm. Tay vợt nữ Việt Nam hiện đứng thứ 53 trên bảng xếp hạng WPR và từng cùng Sophia Huỳnh Trần vô địch đôi nữ PPA Thâm Quyến.

Đội hình hoàn chỉnh của Viet Panthers gồm Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển, Sophia Huỳnh Trần, Tama Shimabukuro, Kaitlyn Christian và Ho Tam. Trong đó, ba VĐV Việt Nam đầu tiên được lựa chọn ở vòng Draft nội địa, còn ba vị trí còn lại được bổ sung qua vòng Draft quốc tế.

Đội hình chính thức của các đội tham dự MLP châu Á.

Khác với cách bốc thăm thứ tự thường thấy, các đội tại MLP Asia dùng tiền để đấu giá quyền lựa chọn. Mỗi đội có ngân sách tối đa 250.000 USD, dùng cho cả tiền đấu giá vị trí trong ba vòng và lương của các VĐV được chọn. Trước mỗi vòng, đội trả giá cao nhất được quyền chọn trước, những đội trả thấp hơn lần lượt chọn sau. Lương VĐV được ấn định theo thứ hạng WPR, với mức 25.000 USD cho nhóm top 20, 10.000 USD cho hạng 21–50 và 5.000 USD cho những người từ hạng 51 trở xuống.

MLP Asia 2026 khởi tranh ngày 13/11 tại Nhật Bản. Các trận đấu gồm đôi nữ, đôi nam và hai trận đôi nam nữ. Nếu hai đội hòa 2-2, chiến thắng sẽ được quyết định bằng loạt DreamBreaker đánh đơn luân phiên. Viet Panthers có ngày thi đấu trên sân nhà vào 21/11, trước khi hướng tới một vị trí trong nhóm bốn đội giành quyền vào vòng play-off.