Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại ASIAD 20 hôm nay

U23 Việt Nam chính thức bước vào hành trình chinh phục ASIAD 20.

Đội tuyển U23 Việt Nam chính thức khởi đầu chiến dịch Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Nhật Bản bằng cuộc chạm trán U23 Kuwait vào ngày 15/9/2026. Dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Đinh Hồng Vinh, toàn đội bước vào giải đấu với mục tiêu rõ ràng: giành tấm vé góp mặt ở vòng tứ kết.

Lịch thi đấu U23 Việt Nam (Ảnh: VFF)

Môn bóng đá nam ASIAD 20 năm nay quy tụ 15 đội bóng, chia thành 4 bảng đấu (gồm 3 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội). Theo thể thức thi đấu, 8 đội bóng đứng nhất và nhì mỗi bảng sẽ giành quyền tiến vào vòng knock-out. U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu có sự góp mặt của U23 Kuwait, U23 Philippines và ứng viên hàng đầu U23 Uzbekistan.

Sau màn ra quân gặp đại diện Tây Á, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có 3 ngày nghỉ ngơi trước khi bước vào trận đấu thứ hai gặp U23 Philippines vào ngày 18/9. Hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam sẽ khép lại bằng cuộc đối đầu khốc liệt với U23 Uzbekistan vào ngày 22/9. Đây được đánh giá là thử thách lớn nhất ở vòng bảng, đòi hỏi U23 Việt Nam phải tích lũy tối đa điểm số trong hai trận đấu đầu tiên để chủ động tính toán nhân sự cho tấm vé đi tiếp.

Để chuẩn bị cho chiến dịch này, HLV Đinh Hồng Vinh đã triệu tập 23 cầu thủ ưu tú. Danh sách xuất hiện nhiều gương mặt triển vọng từng chinh chiến qua các cấp độ trẻ như Cao Văn Bình, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Minh Phúc và Đinh Quang Kiệt. Dù thiếu vắng một số trụ cột như Nguyễn Đình Bắc hay Nguyễn Nhật Minh do phải điều phối lực lượng cho đội tuyển quốc gia tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, ban huấn luyện vẫn đặt niềm tin lớn vào tính gắn kết và tinh thần thi đấu của dàn nhân tố hiện tại.

Đặt chân tới Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 13/9, U23 Việt Nam chỉ có vỏn vẹn 2 ngày hội quân tại chỗ để hoàn tất các khâu chuẩn bị cuối cùng. Khoảng thời gian gấp rút đặt ra bài toán lớn về phục hồi thể lực và ổn định chiến thuật. Một kết quả thuận lợi ở trận mở màn không chỉ tạo lợi thế điểm số mà còn là cú hích tinh thần quan trọng cho hành trình chinh phục ASIAD 20 của các chiến binh sao vàng.