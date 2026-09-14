Thiếu gia nhà bầu Hiển - Đỗ Vinh Quang nâng tạ 110kg

Con trai cả nhà bầu Hiển thường xuyên chia sẻ quá trình tập luyện, độ body 6 múi cuồn cuộn.

Đỗ Quang Vinh - con trai cả của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) mới đây thu hút sự quan tâm nhờ hành trình lột xác vóc dáng ngoạn mục, truyền cảm hứng mạnh mẽ về thói quen sống lành mạnh.

Đảm nhận khối lượng công việc đồ sộ tại ngân hàng cùng vai trò người bố đơn thân chăm sóc 3 con nhỏ, lịch trình hàng ngày của Đỗ Quang Vinh gần như kín lịch. Áp lực quản trị và nhịp sống hối hả đòi hỏi một thể lực dồi dào cùng tinh thần luôn minh mẫn. Để tái tạo năng lượng, anh chọn phòng gym làm nơi giải tỏa căng thẳng và coi các bài tập tạ nặng là phương pháp rèn luyện bản lĩnh cá nhân. Trong chia sẻ mới nhất, Đỗ Quang Vinh nâng tạ và thử thách với mức tạ 110kg, với sự hỗ trợ an toàn từ HLV, Đỗ Quang Vinh đang nhanh chóng hoàn thành bàn tập thử thách này.

Đỗ Quang Vinh tích cực tập luyện rèn luyện cơ thể

Dù bận rộn đến đâu, Đỗ Quang Vinh vẫn dành thời gian đến phòng tập đều đặn cùng huấn luyện viên cá nhân, kết hợp linh hoạt giữa tập thể hình, bơi lội và chạy bộ. Nam doanh nhân từng chia sẻ sự ngỡ ngàng khi chỉ sau một thời gian ngắn kiên trì, cơ thể đã có những biến chuyển rõ rệt. Từ một vị doanh nhân lịch lãm trong các bộ vest công sở chỉn chu, anh lột xác với vóc dáng lộ cơ bụng 6 múi rõ nét, bờ vai rộng cùng cơ bắp tay săn chắc dù đã ngoài 30.

Hành trình rèn luyện của Đỗ Quang Vinh không chỉ dừng lại ở việc sở hữu một ngoại hình đẹp, mà còn thể hiện góc nhìn văn minh về phong cách sống của thế hệ doanh nhân trẻ.