Đình Bắc: "Đứng trước người mình yêu không có gì phải run cả"

Chia sẻ gây chú ý của Đình Bắc trong cuộc giao lưu với người hâm mộ tại Nhật Bản.

CLB CAHN đang có chuyến sang Osaka (Nhật Bản) làm khách tại đấu trường AFC Champions League Elite. Trước thềm trận đấu, một số cầu thủ của đội bóng đá có buổi giao lưu với người hâm mộ Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản.

Trong buổi giao lưu với cộng đồng người Việt tại Nhật Bản của Câu lạc bộ Công an Hà Nội, tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc đã thu hút sự chú ý đặc biệt khi nhận được câu hỏi: "Đứng trước quả penalty và đứng trước người mình yêu, cái nào làm Đình Bắc run hơn?".

Trả lời câu hỏi này, nam cầu thủ sinh năm 2004 thể hiện thái độ vô cùng tự tin và thẳng thắn. Anh chia sẻ ngắn gọn: "Với Bắc thì đứng trước quả penalty hay đứng trước người mình yêu đều không có việc gì mình phải run cả".

Giải thích rõ hơn về sự bình tĩnh trên chấm 11m, chân sút của Đội tuyển Việt Nam cho biết kỹ năng này đến từ quá trình rèn luyện kiên trì hàng ngày: "Vì quả penalty thì cá nhân em đã tập tập rất nhiều rồi và đã thành thói quen rồi. Cho nên kể cả khi mình sút sai thì mình sẽ đứng dậy bước tiếp, không có gì phải sợ. Vì mình là con người Việt Nam mà".

Đình Bắc chia sẻ đầy tự tin khi giao lưu với người hâm mộ (Ảnh: FBNV)

Chuyện tình của Đình Bắc

Đình Bắc vốn là cầu thủ kín tiếng trong chuyện tình cảm. Dù chưa từng công khai người yêu, Đình Bắc cách đây 1 năm vướng tin đồn hẹn hò với cô nàng tên T làm người mẫu tự do sinh năm 1998, hơn anh 6 tuổi. Cả hai thường xuyên có những tương tác ngọt ngào trên mạng xã hội, thậm chí K.T từng đăng tải hình ảnh cúp và huy chương của Đình Bắc để bày tỏ sự tự hào về nửa kia của mình.

Dù cư dân mạng liên tục "ship đôi" anh với nhiều người đẹp, đại diện gia đình nam cầu thủ (mẹ của Đình Bắc) từng chia sẻ những thông tin đồn đoán trên mạng chủ yếu mang tính chất đùa vui. Ở thời điểm hiện tại, Đình Bắc vẫn đang dành toàn bộ sự tập trung cho sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp.