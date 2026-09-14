Ronaldo phẫn nộ, yêu cầu cấm vĩnh viễn CĐV xúc phạm Ruben Neves và cố cầu thủ Diogo Jota

Ronaldo bức xúc về hành động thiếu tôn trọng của 1 số CĐV.

Trận thắng đậm 6-0 của Al-Hilal trước Al-Taawoun tại vòng 7 Saudi Pro League đã có sự cố nhắm trực tiếp vào tiền vệ Ruben Neves, một nhóm người hâm mộ đội khách Al-Taawoun đã liên tục hô vang tên Diogo Jota – chân sút quá cố từng sát cánh cùng Neves trong màu áo Wolves và tuyển Bồ Đào Nha, người vừa qua đời sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Tây Ban Nha vào tháng 7/2025.

Hành vi mang tính mỉa mai và khơi gợi lại nỗi đau mất mát của người khác đã khiến Neves không giữ nổi bình tĩnh. Tiền vệ của Al-Hilal đáp trả bằng động tác ra hiệu "Chúa đang nhìn các người" cùng cái vỗ tay đầy chua chát về phía đám đông.

Ruben Neves đã trở thành mục tiêu của các nhóm cổ động viên Al-Taawoun, những người đã hô vang tên người đồng đội quá cố Diogo Jota trong một trận đấu thuộc giải Vô địch quốc gia Saudi Arabia

Sự việc nhanh chóng bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội và nhận về làn sóng phẫn nộ dữ dội từ cộng đồng người hâm mộ toàn thế giới. Đáng chú ý, siêu sao Cristiano Ronaldo – đội trưởng đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha đã chính thức lên tiếng bảo vệ các đồng đội. Bình luận dưới bài đăng kêu gọi xử lý vụ việc, CR7 viết: "Giải đấu phải hành động và trừng phạt kiểu hành vi này của người hâm mộ. Đây không còn là bóng đá nữa và phải có giới hạn. Những người hành xử như vậy không bao giờ được phép vào sân vận động một lần nữa".

Ronaldo bức xúc vì đồng đội đã qua đời Jota bị CĐV nhắc đến với mục đích không tôn trọng

Trước khi bi kịch xảy ra, Neves và Jota từng có 3 mùa giải thăng hoa cùng nhau tại Wolves và duy trì một tình bạn tri kỷ hiếm có. Sau sự ra đi của Jota, Liverpool cũng đã quyết định vĩnh viễn rút chiếc áo số 20 như một lời tri ân sâu sắc nhất dành cho anh. Dù kết quả 6-0 giúp Al-Hilal vươn lên chiếm đỉnh bảng Saudi Pro League nhờ cú hat-trick của Gabriel Martinelli và bàn mở tỷ số của Ollie Watkins (từ đường kiến tạo của chính Neves), tiêu điểm của truyền thông hiện tại vẫn đổ dồn vào quyết định xử lý kỷ luật từ Ban tổ chức giải đấu trước yêu cầu đanh thép từ phía Ronaldo.