Ra mắt hai giải bóng rổ học sinh THPT và sinh viên toàn quốc 2026

Ngày 13/9, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ra mắt Giải bóng rổ học sinh THPT MyTV Highschool Basketball 2026 (MyTV HSB 2026) và Giải bóng rổ Sinh viên toàn quốc MyTV Student Basketball 2026 (MyTV SVB 2026).

Bước vào mùa giải thứ năm, Giải bóng rổ học sinh THPT MyTV Highschool Basketball 2026 (MyTV HSB 2026) ghi nhận quy mô mở rộng vượt trội. Giải đấu diễn ra từ ngày 20/9 đến 15/12/2026, quy tụ 65 đội bóng trung học phổ thông. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên giải được tổ chức đồng thời tại ba khu vực: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Nghệ An, mở ra không gian thi đấu rộng lớn và tăng cường cơ hội giao lưu cho các tuyển thủ trẻ.

Tại khu vực Hà Nội, giải tiếp tục áp dụng thể thức Thụy Sĩ ở League B dành cho 24 đội bóng. Cách thức tổ chức này đẩy cao tính cạnh tranh khi các đội đều hướng tới mục tiêu giành tấm vé thăng hạng lên League A. Sau vòng đấu này, 6 đội có thành tích xuất sắc nhất League B sẽ giành quyền thi đấu ở League A mùa giải tiếp theo.

Ra mắt 2 giải bóng rổ toàn quốc (Ảnh: BTC)

Nối tiếp sân chơi cấp THPT, Giải bóng rổ Sinh viên toàn quốc MyTV Student Basketball 2026 (MyTV SVB 2026) lần đầu xuất hiện được xem là mảnh ghép quan trọng nhằm duy trì tuyến phát triển liên tục cho bóng rổ trẻ. Giải diễn ra song song với MyTV HSB tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, mang đến sân chơi quy mô và ổn định cho khối các trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước.

Ở khu vực miền Bắc, nội dung nam MyTV SVB 2026 quy tụ 20 đội tham gia vòng loại theo thể thức Thụy Sĩ để chọn ra 10 đại diện bước vào vòng League. Ở nội dung nữ, 9 đội tranh tài theo thể thức League nhằm chọn 4 đội xuất sắc nhất vào bán kết và chung kết.

Tại khu vực miền Nam, nội dung nam gồm 12 đội thi đấu thể thức League để chọn 8 đội có thành tích tốt nhất vào vòng play-off; nội dung nữ gồm 4 đội thi đấu vòng tròn hai lượt để xác định 2 đội vào chung kết miền. Các đội vô địch nam, nữ đại diện cho hai miền sẽ góp mặt tranh tài tại Vòng chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11/2026.

Lễ bóc thăm giải bóng rổ học sinh THPT (Ảnh: BTC)

Việc đồng thời triển khai hai giải đấu ở hai cấp độ THPT và Đại học không chỉ lan tỏa phong trào thể thao học đường mà còn tạo dựng hành trình phát triển chuyên môn xuyên suốt cho các học sinh, sinh viên. Từ những trải nghiệm thực tiễn này, các tài năng triển vọng sẽ có cơ hội nâng cao bản lĩnh và tiếp cận môi trường thi đấu ngày càng chuyên nghiệp.

Cả hai giải đấu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thể thao và Du lịch quốc tế Amita chủ trì, Công ty Phát triển Dịch vụ Truyền hình (MyTV) đồng tổ chức và phát sóng độc quyền, dưới sự bảo trợ chuyên môn từ Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội và Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam. Toàn bộ các trận đấu của MyTV HSB 2026 và MyTV SVB 2026 sẽ được phát sóng trên hệ thống Truyền hình MyTV và livestream trực tiếp trên fanpage MyTV Basketball.