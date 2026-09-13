Quá khứ của Rooney

Cuốn tự truyện mới Owning It của cựu tiền đạo Andy Carroll hé lộ những góc khuất chưa từng được công bố của huyền thoại Rooney.

Một làn sóng tranh cãi dữ dội vừa bùng lên trong làng bóng đá Anh khi cuốn tự truyện mới Owning It của cựu tiền đạo Andy Carroll hé lộ những góc khuất chưa từng được công bố về thế hệ vàng của "Tam Sư". Trong đó, chi tiết gây chấn động nhất chính là việc huyền thoại Wayne Rooney thường xuyên tổ chức các buổi ăn uống, hút thuốc lá và uống bia ngay tại phòng khách sạn trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

Những buổi tụ tập sau cánh cửa đóng kín

Theo chia sẻ của Carroll - người từng có 9 lần khoác áo tuyển Anh và lần đầu được triệu tập vào năm 2010 dưới thời HLV Fabio Capello, Rooney chính là "thủ lĩnh" của những buổi sinh hoạt tự do này. Dù Capello nổi tiếng là chiến lược gia kỷ luật thép, Rooney vẫn tìm được cách giải khuây riêng cùng các đồng đội.

Góc khuất Rooney uống rượu, hút thuốc được hé lộ (Ảnh: Sun )

Carroll nhớ lại: "Anh ấy sẽ gọi cho tôi lúc hai giờ chiều và bảo: 'Andy, sang phòng anh ngay'. Khi sang, tôi thấy anh ấy nằm trên giường xem TV, tay cầm điếu thuốc, đôi khi môi còn ngậm chặt snus (thuốc lá không khói) và nhấp từng ngụm bia. Xung quanh là những cây thuốc lá, các thùng bia lager và vài chai rượu vang do anh ấy nhờ quản lý khách sạn mang lên." Carroll nhấn mạnh thêm rằng không ai uống đến mức say khướt, đó chỉ là cách Rooney phá tan sự tẻ nhạt thay vì nằm nhìn chằm chằm vào tường.

Bên cạnh chuyện nhậu nhẹt, Carroll còn kể lại những trò đùa tai quái của Rooney. Cụ thể, chân sút ghi 53 bàn cho tuyển Anh từng hào hứng tham gia trò đùa "nhấc người 3 người", đè lên người chuyên gia vật lý trị liệu Rod Thornley ngay trên bàn trị liệu trước sự chứng kiến và trận cười nổ mắt của Steven Gerrard cùng Carroll.

Trước những cáo buộc từ đồng đội cũ, Wayne Rooney lập tức lên tiếng bác bỏ hoàn toàn. Cựu thủ lĩnh Man Utd khẳng định câu chuyện trên là sự bịa đặt trắng trợn: "Tôi thường không bình luận về những điều bịa đặt viết về mình, nhưng tôi phải lên tiếng về việc này. Andy biết rõ tôi và cậu ấy chưa từng thực sự giao thiệp hay đàn đúm với nhau. Tôi chỉ vô tình đụng độ cậu ấy một lần khi đi nghỉ mát. Còn câu chuyện tôi uống rượu khi làm nhiệm vụ ở tuyển Anh là hoàn toàn hư cấu".

Cuốn tự truyện của Carroll không chỉ dừng lại ở Rooney mà còn bóc trần sự rạn nứt sâu sắc bên trong nội bộ tuyển Anh giai đoạn 2010–2012. Tiền đạo này mô tả phòng thay đồ bị chia rẽ nặng nề bởi mâu thuẫn vùng miền giữa nhóm cầu thủ miền Bắc (như Liverpool, Man Utd) và miền Nam (như Chelsea, Arsenal). Nhiều ngôi sao thậm chí không thèm nói chuyện hay chuyền bóng cho nhau trên sân tập, trực tiếp dập tắt cơ hội cạnh tranh danh hiệu của đội tuyển.

Bên cạnh đó, Carroll cũng hé lộ sự hà khắc đến mức gàn dở của HLV Fabio Capello. Chiến lược gia người Ý từng giật phắt điện thoại và ném vào ngực Carroll chỉ vì anh xuất hiện sớm 15 phút trước giờ họp. Đáng chú ý, Capello cho phép cầu thủ uống rượu vang và ăn đồ tráng miệng ngọt trong bữa ăn, nhưng lại ban hành án cấm tuyệt đối đối với... tương cà.

Ngay cả việc quản lý cầu thủ của Capello cũng gặp sự cố dở khóc dở cười. Carroll kể lại việc vị HLV này từng triệu tập anh vào phòng riêng và mắng sa sả vì tội "suốt ngày lên báo do nhậu xẹt và quan hệ tình cảm với mấy bà chị hơn tuổi". Tiền đạo này khi đó đành ngậm ngùi nhận lỗi cho xong chuyện, dù biết chắc Capello đã nhầm lẫn anh với scandal đời tư nổi tiếng của một đồng đội khác.

Tự truyện Owning It của Andy Carroll dự kiến sẽ chính thức lên kệ vào ngày 24 tháng 9, hứa hẹn sẽ còn tiếp tục làm bùng nổ thêm nhiều tranh cãi xung quanh hậu trường bóng đá xứ sở sương.