Hà Nội FC thua sốc 1-4 SLNA ở V.League: HLV Harry Kewell chua chát thừa nhận "rất khó chấp nhận"

Thất bại 1-4 trước SLNA khiến Hà Nội FC lâm nguy ngay vòng 2 V.League 2026/27.

Trận thua đậm 1-4 trước Sông Lam Nghệ An (SLNA) ngay trên sân nhà Hàng Đẫy tại vòng 2 V.League 2026-2027 tối 12/9 đã giội một gáo nước lạnh vào tham vọng của CLB Hà Nội, đồng thời đẩy đội bóng từng nhiều lần vô địch giải quốc nội xuống đáy bảng xếp hạng với 0 điểm sau 2 trận toàn thua. Sau khi trận đấu kết thúc, không khí trái ngược hoàn toàn diễn ra trong phòng họp báo: một bên là sự chua chát, bất lực của HLV Harry Kewell, bên còn lại là niềm hân hoan tột độ của HLV Văn Sỹ Sơn.

HLV Harry Kewell: "Rất khó để chấp nhận, Hà Nội đánh mất định hướng sau từng bàn thua"

Thất bại trước SLNA khiến HLV Harry Kewell phải trải qua những giờ phút căng thẳng nhất kể từ khi dẫn dắt CLB Hà Nội. Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, ông bước vào phòng họp báo muộn do phải vào trong phòng thay đồ để họp khẩn cùng các học trò.

Khi được đề nghị chia sẻ về nội dung cuộc họp nội bộ kéo dài bất thường này, chiến lược gia người Úc từ chối tiết lộ chi tiết: "Người Anh có một câu nói: những gì trong phòng thay đồ thì sẽ nằm ở trong phòng thay đồ thôi. Rất khó để tôi đưa ra thông tin cụ thể mình đã nói gì. Nhưng thật sự, trận đấu ngày hôm nay rất khó để chấp nhận và chúng tôi sẽ phải xem xét lại".

HLV Harry Kewell thừa nhận toàn đội đã trải qua trận đấu không chấp nhận được

Đánh giá về nguyên nhân dẫn đến thảm hại, HLV Kewell thừa nhận SLNA đã chơi một trận đấu xuất sắc, trong khi học trò của ông hoàn toàn đánh mất bản sắc:

"Tôi không hài lòng với kết quả này. Ở trận này, SLNA đã chơi rất hay. Họ tranh chấp quyết liệt, chọn đúng vị trí. Sau bàn thắng mở tỷ số, SLNA có đấu pháp rõ ràng. Họ biết phải chơi phòng ngự phản công để khai thác khoảng trống. Trong khi đó, CLB Hà Nội đánh mất hệ thống và định hướng chơi bóng sau từng lần thủng lưới. Tôi phải giải quyết trọn vẹn vấn đề với CLB Hà Nội. Thua nặng trận đấu trên sân nhà thế này, tôi cảm thấy rất khó chịu. Đội Hà Nội phải nỗ lực trở lại mạnh mẽ cho trận tiếp theo".

Giải thích thêm về màn trình diễn mờ nhạt của hàng loạt tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Hai Long hay Hoàng Hên, HLV Kewell nhận định: "Có thể do lịch trình dày đặc và nặng nề, hoặc tôi đặt ra yêu cầu cho cầu thủ nhiều quá. Tôi sẽ xem xét để cho cầu thủ nghỉ ngơi".

HLV Văn Sỹ Sơn: "Tự hào về cái chất xứ Nghệ, hôm nay SLNA thắng nhờ sức trẻ"

Ở chiều ngược lại, HLV Văn Sỹ Sơn bước vào phòng họp báo với nụ cười rạng rỡ sau khi giúp SLNA leo lên vị trí nhì bảng xếp hạng với 6 điểm tuyệt đối. Vị chiến lược gia của đội bóng xứ Nghệ không giấu nổi sự tự hào về các học trò: "SLNA đã thắng nhờ vào sức trẻ, tinh thần của các cựu binh và cái 'chất' xứ Nghệ. Hôm nay, tôi tặng chiến thắng cho người hâm mộ Nghệ An".

Tiết lộ về chiến thuật giúp SLNA đè bẹp đối thủ ngay tại Hàng Đẫy, ông Sơn phân tích: "SLNA là đội bóng non trẻ, nên tôi luôn đặt ra mục tiêu đá phòng ngự phản công trên sân khách. Nhờ các cầu thủ trẻ, hôm nay họ tận dụng tốt các pha chuyển đổi trạng thái để ghi bàn".

Nói về cách phong tỏa thành công những ngòi nổ nguy hiểm bên phía Hà Nội FC, thuyền trưởng của SLNA chia sẻ thêm: "Hai Long và Hoàng Hên có kỹ năng và thể chất rất tốt. SLNA cứ để bóng ngoài biên, chứ không cho đâm vào khoảng trống. Cái quan trọng nhất là SLNA có sự bọc lót của các cầu thủ trẻ, khi vào sân là các bạn ấy hăng hái, chiến đấu".