Bố HLV Kim Sang-sik qua đời ở Hàn Quốc

Bố của HLV Kim Sang-sik vừa qua đời.

Bố của HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik đã qua đời tại Busan (Hàn Quốc), hưởng thọ 84 tuổi. Thông tin được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận ngày 12/9.

Sau khi nhận tin từ gia đình, HLV Kim Sang-sik đã báo cáo với VFF. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn gửi lời chia buồn tới nhà cầm quân người Hàn Quốc, đồng thời động viên ông sớm trở về quê nhà để lo việc gia đình.

VFF cũng bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ với HLV Kim Sang-sik cùng gia đình trước mất mát lớn này.

HLV Kim Sang-sik là người khá kín tiếng về đời tư. Trong thời gian làm việc tại Việt Nam, ông hiếm khi chia sẻ về gia đình cũng như những câu chuyện phía sau sân cỏ.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đang trong giai đoạn bận rộn với công việc tại các đội tuyển Việt Nam. Từ khi được bổ nhiệm, ông từng bước tạo dấu ấn bằng những thành tích đáng chú ý, trong đó có chức vô địch ASEAN Cup 2024 và 2026.

Trong thời điểm gia đình có tang, HLV Kim Sang-sik sẽ trở về Hàn Quốc để lo hậu sự cho bố. Đây là ưu tiên trước mắt của chiến lược gia người Hàn Quốc, trước khi ông trở lại với công việc cùng bóng đá Việt Nam.

Sự ra đi của bố HLV Kim Sang-sik là mất mát lớn đối với gia đình ông. VFF cho biết sẽ đồng hành, chia sẻ và tạo điều kiện để nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể thu xếp việc gia đình trong thời gian này.