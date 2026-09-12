Lý Hoàng Nam - Trịnh Linh Giang chính thức tái hợp, "cặp đôi quốc dân" trở lại đường đua

Sau những lần xuất hiện chung sân khiến người hâm mộ chờ đợi, Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang đã xác nhận đứng cặp tại Khang Hy Open 2026.

Lý Hoàng Nam và Trịnh Linh Giang sẽ cùng tranh tài tại Khang Hy Open 2026, diễn ra trong hai ngày 19–20/9 tại Lý Hoàng Nam Sport Club, TP.HCM. Đây là lần đầu tiên tại các giải Open trong nước hai tay vợt chính thức đứng chung một chiến tuyến sau quãng thời gian thi đấu cùng những đối tác khác nhau.

Trước đó, Hoàng Nam và Linh Giang đã tái xuất bên nhau trong một buổi đấu tập hồi tháng 8. Hình ảnh hai người cùng phía lưới khi ấy nhanh chóng gây chú ý, nhưng người hâm mộ vẫn phải chờ một lời xác nhận về ngày bộ đôi này trở lại thi đấu. Tại Pickleball World Cup 2026, 2 tay vợt cũng đã có những trận đấu đứng chung nhưng là cùng dưới màu áo đội tuyển Việt Nam.

Hoàng Nam - Linh Giang từng là một trong những cặp đôi nam được yêu thích nhất của pickleball Việt Nam. Nền tảng tennis, sự ăn ý giúp họ tạo nên chuỗi trận ấn tượng ở các giải trong nước trước đây.

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Sau một thời gian không còn thường xuyên đứng cặp, Hoàng Nam và Linh Giang tập trung vào hành trình riêng, thậm chí nhiều lần trở thành đối thủ. Vì thế, màn tái hợp này không chỉ bổ sung một ứng viên đáng chú ý cho chức vô địch mà còn mang trở lại hình ảnh từng được cộng đồng pickleball Việt Nam đặc biệt yêu thích.