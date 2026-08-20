Trịnh Linh Giang - Lý Hoàng Nam bất ngờ tái hợp, cộng đồng Pickleball Việt Nam vui như mở hội

Hình ảnh Trịnh Linh Giang và Lý Hoàng Nam lại đứng chung một chiến tuyến đang khiến người hâm mộ Pickleball Việt Nam thích thú.

Sau quãng thời gian dài gần như không còn xuất hiện cùng nhau, bộ đôi quen thuộc bất ngờ tái hợp trong một buổi đấu tập. Tối 20/8, cộng đồng Pickleball Việt Nam lan truyền những hình ảnh Trịnh Linh Giang và Lý Hoàng Nam cùng đứng chung sân. Dù chỉ là một buổi đấu tập, khoảnh khắc này vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đã khá lâu người hâm mộ mới lại thấy hai tay vợt xuất hiện cạnh nhau theo cách gần gũi như vậy.

Lâu lắm rồi mới thấy 2 tay vợt đứng cùng bên trong 1 trận đấu.

Tay vợt Robert Huy, người em thân thiết của cả Hoàng Nam và Linh Giang đã đăng tải hình ảnh cùng dòng trạng thái: “Và con tim đã vui trở lại…”. Câu nói vui nhưng cũng phần nào thể hiện đúng tâm trạng của nhiều người hâm mộ từng yêu thích bộ đôi từng là số 1 Việt Nam.

Chia sẻ của Robert Huy nhanh chóng gây được chú ý lớn từ cộng đồng Pickleball Việt Nam.

Cả hai vốn có quãng thời gian dài gắn bó từ tennis trước khi cùng chuyển sang Pickleball và nhiều lần đứng cặp ở nội dung đôi nam. Sự ăn ý cùng chuyên môn tốt giúp Hoàng Nam - Linh Giang từng trở thành một trong những bộ đôi được chú ý nhất của Pickleball Việt Nam cũng như châu Á.

Đôi bạn từng giành nhiều thành tích với nhau trong quá khứ.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai tay vợt từng xuất hiện rạn nứt sau một sự việc tại D-Joy Tour cuối năm 2025. Những tranh cãi sau giải sau đó còn được đưa lên mạng xã hội, khiến việc Hoàng Nam và Linh Giang không còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau trở thành điều khiến nhiều người tiếc nuối.

Drama từng khiến đôi bạn tranh cãi tại giải D-Joy năm 2025

Bởi vậy, hình ảnh mới nhất mang ý nghĩa nhiều hơn một buổi đấu tập thông thường. Không còn những câu chuyện cũ được nhắc lại, Hoàng Nam và Linh Giang đơn giản lại đứng cạnh nhau trên sân, cùng chơi bóng và tạo nên một khoảnh khắc đủ khiến cộng đồng pickleball Việt Nam vui mừng.

Hiện chưa có thông tin về việc cả hai sẽ chính thức trở lại đánh cặp ở một giải đấu cụ thể. Nhưng với những người từng theo dõi Hoàng Nam - Linh Giang từ những ngày đầu, việc thấy họ xuất hiện cùng nhau trở lại có lẽ đã là một tín hiệu đáng mừng.