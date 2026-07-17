Trịnh Linh Giang về cùng đội với Minh Quân, Vinh Hiển

Ba tay vợt hàng đầu pickleball Việt Nam đang ở đỉnh cao phong độ là Trịnh Linh Giang, Đỗ Minh Quân cùng Trương Vinh Hiển sẽ cùng đứng chung trong một đội hình.

Sáng ngày 17/7, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Động Lực đã tổ chức sự kiện "Khơi nguồn vinh quang" để giới thiệu hàng loạt sản phẩm mới, đồng thời chính thức cho ra mắt đội tuyển Team Jogarbola Pickleball.

Tại sự kiện, Jogarbola công bố danh sách 7 vận động viên đại diện cho thương hiệu bao gồm những tên tuổi xuất sắc hàng đầu của làng pickleball nước nhà hiện nay: Trịnh Linh Giang, Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển, Phạm Hồng Nam, Sophia Phương Anh, Sophia Huỳnh Trần và tài năng trẻ Sóc Nâu Phạm Ngọc Hà Vy. Đây đều là các tay vợt sở hữu bảng thành tích vô cùng ấn tượng ở nhiều nội dung thi đấu khác nhau.

Trong khi Trịnh Linh Giang từng xuất sắc lên ngôi vô địch đơn nam tại giải đấu uy tín PPA Tour Malaysia, thì bộ đôi Đỗ Minh Quân và Trương Vinh Hiển cũng là những nhà vô địch nội dung đôi nam ở sân chơi này. Bên cạnh đó, các gương mặt trẻ như Hà Vy hay cặp đôi cùng tên Sophia đều đã khẳng định được tài năng với danh hiệu trong nước và quốc tế.

Đáng chú ý, việc tay vợt Linh Giang quyết định đầu quân, sát cánh cùng Minh Quân và Vinh Hiển trong màu áo mới được đánh giá sẽ thiết lập lại một "trật tự mới" đầy tính cạnh tranh cho bộ môn pickleball tại Việt Nam.

Team pickleball Jogarbola toàn những gương mặt VĐV hàng đầu Việt Nam

Chia sẻ về mục tiêu phía trước, cựu tuyển thủ tennis Đỗ Minh Quân khẳng định: "Tôi và tất cả các thành viên của đội Jogarbola sẽ nỗ lực thi đấu ở nhiều giải đấu lớn cả trong nước lẫn quốc tế để mang về những thành tích tốt nhất". Ngay sau buổi lễ ra mắt, các vận động viên đã có màn thi đấu biểu diễn trực tiếp trên sân, cống hiến cho người hâm mộ những pha đôi công đẳng cấp và kịch tính.

Song song với việc đầu tư vào con người, Jogarbola tiếp tục mở rộng hệ sinh thái và cho ra mắt các sản phẩm gồm vợt pickleball Solus Prime, giày pickleball Vento - dòng giày pickleball được phát triển dành cho những người chơi yêu thích sự linh hoạt, ổn định và cảm giác bám sân chắc chắn trong từng pha bóng. Ngoài ra, Jogarbola chính thức giới thiệu Performance Collection 2026 – bộ sưu tập mới được phát triển dành cho các vận động viên và người yêu thể thao với định hướng tối ưu hiệu năng thi đấu, sự thoải mái và phong cách hiện đại.

Dòng vợt pickleball Solus Prime gây chú ý

Với việc đầu tư bài bản từ sản phẩm chuyên biệt cho đến dàn vận động viên ngôi sao, teamJogarbola đang thể hiện rõ tham vọng đồng hành và thúc đẩy đưa phong trào pickleball Việt Nam tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế.