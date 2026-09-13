Pickleball hôm nay: 10 trận chung kết từ PPA Malaysia đến D-Joy Tour

Ngày 13/9 hứa hẹn trở thành một trong những ngày thi đấu đáng xem nhất của pickleball châu Á, khi PPA Tour Asia tại Malaysia và D-Joy Tour ở Việt Nam đồng loạt bước vào loạt trận tranh chức vô địch.

5 chung kết PPA tại Malaysia

Tâm điểm đầu tiên là Championship Sunday của PPA Asia 1000 Leapmotor Kuala Lumpur Cup. Năm trận chung kết nội dung Pro bắt đầu từ 12h theo giờ Việt Nam.

Ở chung kết đơn nam, Noe Khlif đối đầu tài năng 15 tuổi Tama Shimabukuro. Khlif gây ấn tượng mạnh ngay trong lần đầu thi đấu tại châu Á khi vượt qua Harrison Brown 11-7, 11-0 ở bán kết. Trong khi đó, Tama Shimabukuro đang hướng tới danh hiệu đơn thứ hai tại châu Á, sau chức vô địch Macao Open hồi tháng 5.

Khlif còn đứng trước cơ hội giành cú đúp khi đứng cùng Tardio gặp Augustus Ge - Len Yang ở chung kết đôi nam. Tardio cũng góp mặt trong hai trận tranh chức vô địch, khi đánh cặp với Jessie Irvine ở nội dung đôi nam nữ, đối đầu Joey Wild -Townsend.

Hai trận chung kết còn lại cũng rất đáng chú ý. Kaitlyn Christian tái đấu Brooke Buckner ở nội dung đơn nữ, sau màn so tài kịch tính tại PPA Hà Nội. Chung kết đôi nữ là cuộc đối đầu giữa Jessie Irvine - Alix Truong và Danni-Elle Townsend - Sahra Dennehy. Đáng chú ý, Irvine và Townsend sẽ đứng ở hai phía chiến tuyến trong cả chung kết đôi nữ lẫn đôi nam nữ.

D-Joy Tour tranh 5 chức vô địch tại TP.HCM

Từ 14h, sự chú ý chuyển về D-Joy Pickleball Tour 2026. Đây là chặng đấu cuối để các tay vợt tích lũy điểm trước Vietnam Masters, vì vậy năm trận chung kết Pro gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ đều mang ý nghĩa quan trọng.

Trịnh Linh Giang tiếp tục là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm. Tay vợt Việt Nam cùng Max Manthou đã vượt qua cặp đương kim vô địch để giành quyền tranh chức vô địch đôi nam. Chưa dừng lại, Linh Giang còn đánh cặp với Domenika Turkovic ở chung kết đôi nam nữ, đối đầu Bobbi Oshiro - Brandon Lane. Đây là cơ hội để Linh Giang khép lại chặng 3 bằng một cú đúp danh hiệu ngay trên sân nhà.

Ở nội dung đơn nữ, Domenika Turkovic cũng phải căng sức khi chạm trán Roos Van Reek trước khi tiếp tục cùng Linh Giang bước vào chung kết đôi nam nữ.

Với tổng cộng 10 trận tranh huy chương vàng diễn ra từ trưa đến tối, người hâm mộ pickleball Việt Nam sẽ có một ngày Chủ nhật sống cùng Pickleball.