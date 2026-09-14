Cơ quan Trọng tài Anh thừa nhận sai lầm với MU

Cơ quan Trọng tài Anh chính thức thừa nhận sai lầm ở trận MU thua Man City.

Cơ quan Quản lý Trọng tài Chuyên nghiệp Anh (ProRef) đã chính thức lên tiếng thừa nhận sai lầm của tổ trọng tài VAR trong trận derby Manchester thuộc vòng 4 Premier League, trận Manchester United nhận thất bại 0-1 trước Manchester City ngay trên sân nhà Old Trafford.

Tình huống tranh cãi xảy ra ở phút 60 từ pha dứt điểm ở cột xa của Erling Haaland. Bàn thắng ban đầu bị từ chối vì lỗi việt vị, nhưng sau khi VAR can thiệp, trọng tài xác định Haaland vẫn đứng trên hậu vệ cuối cùng của đội chủ nhà và công nhận bàn thắng. Tuy nhiên, làn sóng phẫn nộ từ phía MU lại hướng về vị trí của Enzo Fernandez. Tiền vệ Man City đứng ở thế việt vị rõ ràng và có động tác lao người về phía bóng ở khoảng cách chỉ hơn 5 mét trước khung thành. Dù Fernandez không chạm bóng, pha di chuyển này đã trực tiếp cuốn hút sự chú ý của Lisandro Martinez, khiến trung vệ người Argentina phải phản ứng bị động và bỏ lỡ cơ hội bọc lót cho Haaland.

Cơ quan trọng tài Anh thừa nhận sai lầm (Ảnh: Sun)

Phát biểu sau trận đấu, HLV Michael Carrick công khai chỉ trích lập luận cho rằng Fernandez "không can thiệp vào tình huống". Chiến lược gia của MU phản ứng trước sự thiếu nhất quán của hệ thống kiểm soát nhiều lớp khi một hành vi tác động rõ ràng đến hàng thủ lại bị ngó lơ. Trước áp lực từ dư luận, ProRef (đơn vị thay thế tên gọi PGMOL từ mùa giải này) đã phải thừa nhận sai sót trong phán đoán. Đại diện cơ quan trọng tài xác nhận Fernandez dù không chạm bóng nhưng đã ảnh hưởng đáng kể đến khả năng phòng ngự của MU. Theo quy trình chuẩn, VAR lẽ ra phải đề nghị trọng tài chính Michael Oliver trực tiếp xem lại băng hình trên màn hình ngoài đường biên để đưa ra quyết định hủy bàn thắng.

Dù ProRef đã chủ động liên hệ gửi lời xin lỗi tới MU, động thái này không thể làm thay đổi kết quả trận đấu. Trận thua nghiệt ngã khiến "Quỷ đỏ" chìm sâu xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 4 điểm sau 4 vòng đấu. Trong khi đó, 3 điểm trọn vẹn tại Old Trafford giúp Man City tiếp tục duy trì mạch trận toàn thắng để cùng Arsenal chia sẻ hai vị trí dẫn đầu giải đấu.