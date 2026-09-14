Anh em nhà cậu bé Bellingham xuất hiện bảnh bao, chiếm trọn spotlight tại F1 Grand Prix

Dàn sao Real Madrid "đổ bộ" Spanish Grand Prix.

Anh em nhà Bellingham, Vinicius Jr cùng biểu tượng quần vợt Rafael Nadal đã biến khu vực kỹ thuật của chặng đua Công thức 1 Tây Ban Nha thành đại tiệc của Real Madrid khi quy tụ đông đảo các ngôi sao thể thao hàng đầu. Sự kiện diễn ra tại đường đua Madring hoàn toàn mới, đánh dấu mốc chặng F1 Grand Prix chính thức trở lại thủ đô Tây Ban Nha sau 45 năm chờ đợi kể từ lần tổ chức gần nhất vào năm 1981.

Anh em nhà Bellingham đang có mặt tại Giải đua xe Công thức 1 Tây Ban Nha cùng với nhiều ngôi sao khác (Nguồn: Splash)

Vini Jr cũng đến cùng bạn gái Virginia Fonseca (Nguồn: Splash)

Hậu vệ trái huyền thoại của Real Madrid, Roberto Carlos, có mặt cùng vợ là Souhaila Ettahiri (Ảnh: Shutterstock Editorial)

Ngôi sao quần vợt Rafa Nadal được bắt gặp trong khu vực dành cho huấn luyện viên. (Ảnh: Shutterstock Editorial)

Ngay trước giờ lăn bánh, khu vực paddock đã tràn ngập không khí hội ngộ của các thế hệ "Kền kền trắng". Jude Bellingham xuất hiện cùng em trai Jobe Bellingham, đồng thời đi cùng nhiều đồng đội đương đại như Vinicius Jr (sánh đôi bên bạn gái Virginia Fonseca), Federico Valverde và Rodrygo. Dàn danh thủ huyền thoại từng làm nên lịch sử cho Real Madrid cũng đồng loạt góp mặt, bao gồm Zinedine Zidane, Roberto Carlos (đi cùng vợ Souhaila Ettahiri), Luis Figo và Steve McManaman.

Tâm trạng rạng rỡ của dàn sao Real Madrid xuất phát từ kết quả tích cực tại giải quốc nội ngay trước đó. Thầy trò HLV Jose Mourinho vừa có chiến thắng giòn giã 4-1 trước Rayo Vallecano tại La Liga, trận đấu mà cả Kylian Mbappe và Jude Bellingham đều lập công để giúp đội bóng san bằng điểm số với Barcelona trên bảng xếp hạng.

Về diễn biến chuyên môn trên đường đua, đương kim vô địch thế giới Lando Norris giành vị trí xuất phát đầu tiên sau khi vượt qua tay đua trẻ người Ý Kimi Antonelli. Xếp ngay sau họ lần lượt là Max Verstappen của đội Red Bull ở vị trí thứ 3 và Lewis Hamilton trong màu áo Ferrari ở vị trí thứ 4.