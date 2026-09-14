Vừa đổi kiểu tóc được ít ngày, Quang Dương Pickleball đã phải trở lại với kiểu đầu quen thuộc

Ba tấm huy chương đồng ở hai giải đấu liên tiếp khiến Quang Dương quyết định "đổi vía" trước thềm giải đấu mới.

Trên trang cá nhân, Quang Dương vừa chia sẻ loạt ảnh về màn thay đổi diện mạo ngay sau khi kết thúc giải D-Joy. Tay vợt gốc Việt thừa nhận đáng lẽ mình nên nghe lời bố, trở lại kiểu tóc cũ từng để khi còn thi đấu tại Mỹ.

Quang Dương chia sẻ trên trang cá nhân

"Sau ba tấm huy chương đồng cùng một chuỗi vận đen, tôi lập tức đến tiệm để cắt tóc. Nhưng bố vẫn nói như vậy chưa ăn thua và phải tự tay cạo lại tóc cho tôi. Hãy chờ xem tôi sẽ thi đấu thế nào tại Vũ Yên", Quang Dương viết.

Có vẻ như vận may cùng thể trạng chưa tốt vẫn đang khiến Quang Dương chưa đạt được những thành tích kỳ vọng trong thời gian qua. Tại Pickleball World Cup 2026 ở Đà Nẵng, anh đứng hạng ba đơn nam và chỉ giành HCĐ đôi nam cùng Harsh Mehta. Ít ngày sau, bộ đôi này vào bán kết giải D-Joy nhưng thua Linh Giang - Max Manthou và cũng chỉ nhận được HCĐ.

Quang Dương và Mehta nhận HCĐ tại D-Joy

Ngay sau khi khép lại giải đấu, Quang Dương được Linh Giang giới thiệu đến một Babershop tại TP.HCM để cắt kiểu tóc mới. Hình ảnh này của Quang Dương nhận được rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Mái tóc nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng

Dù vậy, bố của tay vợt trẻ vẫn chưa hài lòng và muốn đích thân chỉnh lại mái tóc cho con trai với hy vọng "đổi vía" giúp Quang Dương có được những thành tích tốt hơn.

Mái tóc quen thuộc trước đây khi Quang Dương khuấy đảo PPA Mỹ.

Màn “đổi vía” này sẽ được kiểm chứng tại Vũ Yên Open 2026 ở Hải Phòng chủ nhật này. Quang Dương sẽ cặp với Bảo Dương ở nội đung đôi nam và sát cánh cùng tay vợt đang có phong độ rất cao Roos Van Reek ở nội đung đôi nam nữ.