Tuyển Thái Lan chốt đội hình tái đấu Việt Nam: Supachok trở lại, "vua cùi chỏ" bị gạch tên

Đội tuyển Thái Lan đã công bố danh sách 23 cầu thủ đăng ký cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Từ danh sách sơ bộ gồm 55 cầu thủ, HLV Anthony Hudson đã rút gọn xuống còn 23 cái tên đăng ký cho đội tuyển Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026. Danh sách cuối cùng là sự kết hợp giữa dàn cầu thủ vừa chơi tốt tại AFF Cup 2026 và những ngôi sao giàu kinh nghiệm tái xuất trong màu áo ĐTQG.

Nhiều cầu thủ vừa đối đầu tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026 như Kampol Pathom-attakul, Manuel Bihr, Waris Choolthong, Kakana Khamyok, Seksan Ratree, Sarach Yooyen, Teerasak Poeiphimai đã được gọi tên. Đồng thời, nhóm cựu binh như Chanathip Songkrasin, Jonathan Khemdee, Peeradol Chamrasamee, Supachok Sarachat, Supachai Chaided trở lại sau khi vắng mặt ở AFF Cup.

Supachok từng ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2024

Bên cạnh đó, những gương mặt nhập tịch của tuyển Thái Lan cũng nhận được nhiều kỳ vọng. Nicholas Mickelson hiện đang thi đấu tại Bundesliga trong màu áo CLB SV Elversberg. Còn Jude Soonsup-Bell trưởng thành từ lò đào tạo CLB Chelsea.

Một số sự vắng mặt đáng chú ý thuộc về Suphanat Mueanta, Theerathon Bunmathan và Pansa Hemviboon. Suphanat đang đạt phong độ cao trong màu áo CLB RB Omiya Ardija (Nhật Bản) nhưng lại dính chấn thương. Trong khi "vua cùi chỏ" Theerathon Bunmathan dù vẫn cho thấy sự bền bỉ tại CLB Buriram và có tên trong danh sách sơ bộ nhưng đã không được lựa chọn vào danh sách cuối cùng.

Theerathon Bunmathan nổi tiếng với lối chơi mưu mẹo

Đội tuyển Thái Lan sẽ tập trung vào ngày 21/9 để tập luyện trước khi lên đường sang Indonesia dự giải. Tại FIFA ASEAN Cup 2026, 2 đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ chạm trán nhau ở bảng B hạng đấu Premier. Bảng đấu này còn 2 đội tuyển khác là Pakistan và Philippines. Với quy định chỉ đội nhất bảng giành quyền vào chung kết, cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng sẽ rất quyết liệt.