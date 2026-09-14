Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải bất ngờ xuất hiện với diện mạo khác lạ

Vợ tiền vệ Nguyễn Quang Hải gây chú ý.

Thời gian gần đây, hình ảnh Chu Thanh Huyền xuất hiện trong các thiết kế váy suông dáng rộng liên tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Việc thường xuyên diện trang phục giấu dáng, kết hợp cùng góc quay vô tình lộ "vòng 2 lùm lùm" khiến netizen bàn tán rôm rả chuyện nàng WAG nghi mang thai lần 2.

Trước hàng loạt đồn đoán từ dư luận, Chu Thanh Huyền từng lên tiếng làm rõ sự việc. Trong buổi livestream trực tiếp, nàng WAG phủ nhận tin đồn bầu bí và khẳng định: "Các bác cứ nghe ai đồn em mang thai lần 2 vậy. Không có chuyện đó". Tuyên bố này đã đập tan những nghi vấn xoay quanh vóc dáng của cô, đồng thời cho biết vợ chồng cô chưa có kế hoạch sinh thêm con mà đang tập trung tối đa để chăm sóc cho con trai đầu lòng Lido.

Vóc dáng gây chú ý của Thanh Huyền mới đây (Ảnh: TTNV)

Sau lễ cưới vào đầu năm 2024, cuộc sống hôn nhân của tiền vệ Nguyễn Quang Hải và Chu Thanh Huyền luôn thu hút sự quan tâm. Trải qua nhiều sóng gió và thị phi truyền thông, cặp đôi hiện có cuộc sống gia đình ấm áp, đồng thời gặt hái nhiều thành công cả trong sự nghiệp lẫn kinh tế.

Tháng 7/2024, gia đình nhỏ chính thức đón thêm thành viên mới là quý tử đầu lòng Nguyễn Quang Minh (tên thân mật là bé Lido). Sự xuất hiện của con trai trở thành sợi dây kết nối giúp tình cảm hai vợ chồng càng thêm gắn kết. Dù bận rộn với lịch thi đấu dày đặc, Quang Hải luôn thể hiện là người đàn ông của gia đình. Anh không ngại thức đêm hỗ trợ vợ chăm con hay chủ động san sẻ việc nhà. Cả hai còn chú trọng đầu tư cho con phát triển toàn diện, đưa bé Lido theo học tại trường mầm non quốc tế từ sớm.

Chu Thanh Huyền đồng hành cùng Quang Hải mọi giải đấu (Ảnh: FBNV)

Không chỉ quán xuyến gia đình, Chu Thanh Huyền còn là hậu phương vững chắc cho sự nghiệp của ông xã. Cô thường xuyên có mặt trên khán đài để tiếp sức tinh thần cho Quang Hải trong các trận đấu quan trọng. Đáp lại sự đồng hành của vợ, nam cầu thủ luôn dành sự nuông chiều và ủng hộ tuyệt đối cho công việc kinh doanh riêng của cô. Chu Thanh Huyền từng chia sẻ dù bản thân có cá tính mạnh mẽ ngoài xã hội nhưng khi trở về nhà, cô luôn chọn cách ứng xử nhẹ nhàng, tôn trọng và làm điểm tựa bình yên cho chồng.

Bên cạnh cuộc sống tình cảm mặn nồng, vợ chồng Quang Hải khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tiềm lực kinh tế vững vàng. Cặp đôi liên tục mua sắm xế hộp đắt giá và duy trì mức sống xa hoa. Mối quan hệ giữa Chu Thanh Huyền và gia đình bên chồng cũng rất hòa hợp, cô thường xuyên đồng hành cùng mẹ chồng trong các sự kiện gia đình cũng như nhận được sự yêu thương, ủng hộ hết mực từ nhà chồng.