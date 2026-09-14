Bên trong căn phòng container cho VĐV tại ASIAD 2026

Tranh cãi quanh điều kiện lưu trú bằng container tại ASIAD 2026.

Quyết định không xây dựng Làng vận động viên truyền thống mà chuyển sang sử dụng mô hình nhà container của nước chủ nhà Nhật Bản tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ các đoàn thể thao quốc tế.

Nhằm tối ưu hóa ngân sách trong bối cảnh chi phí vật liệu và xây dựng tăng cao, Ban tổ chức ASIAD 2026 tại Aichi-Nagoya đã triển khai 200 căn nhà dạng container tại khu vực Garden Pier (Cảng Nagoya), dự kiến cung cấp chỗ ở cho khoảng 2.000 VĐV. Cùng với khu nhà container, phía Nhật Bản còn huy động một tàu du lịch có sức chứa 4.000 người cập bến Kinjo Pier và kết hợp các khách sạn hiện có để làm nơi lưu trú cho các đoàn.

Bên trong căn phòng cho VĐV ở ASIAD (Ảnh: Kyodo)

Tuy nhiên, mô hình này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi điều kiện sinh hoạt thực tế nhận về không ít lời phàn nàn. Đội tuyển bóng rổ nam Trung Quốc và một số đơn vị truyền thông nước này đã công khai phản ánh tình trạng chật hẹp, đánh giá điều kiện lưu trú là "quá tệ". Theo các phản ánh, các tuyển thủ phải ở trong những không gian cải tạo từ container với mật độ 3 người một phòng, dùng chung không gian sinh hoạt, toilet và phòng tắm.

Trước những luồng ý kiến này, phía Nhật Bản cho biết thiết kế tổng thể của các cụm nhà container rộng khoảng 70 m² bao gồm đầy đủ tiện nghi cơ bản như phòng tắm buồng riêng, toilet, khu bếp, tủ lạnh, đồng thời có tính toán lối đi cho VĐV khuyết tật. Sau khi đại hội kết thúc, toàn bộ số nhà container này sẽ được tháo dỡ và phân bổ khắp Nhật Bản để phục vụ công tác ứng phó thiên tai. Ngoài ra, khu vực lưu trú cũng được trang bị các tiện ích phụ trợ như phòng tập gym mở cửa 24/7, trung tâm y tế có bồn tắm đá lạnh, khu ăn uống và các điểm giao lưu văn hóa.

Đối diện với các phản ứng từ dư luận, Ban tổ chức Aichi-Nagoya 2026 cùng Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã khẳng định phương án lưu trú hiện tại vẫn hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết cho một kỳ đại hội thể thao tầm cỡ châu lục, đồng thời cam kết bảo đảm điều kiện sinh hoạt và di chuyển thuận lợi nhất cho hơn 11.000 VĐV tranh tài.