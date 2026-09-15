Văn Hậu đối diện án phạt sau cú đạp khiến Doãn Ngọc Tân chấn thương

Ban kỷ luật VFF dự kiến sẽ họp hôm nay 15/9 về tình huống Văn Hậu phạm lỗi với Doãn Ngọc Tân trong trận đấu của Thể công Viettel và CAHN vòng 2 V.League 2026/27.

Dự kiến trong ngày 15/9, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tổ chức cuộc họp nhằm mổ xẻ các hành vi vi phạm điều lệ giải diễn ra tại vòng 2 V.League 2026/27 cũng như vòng 1 giải Hạng Nhất. Tâm điểm của cuộc họp là việc xem xét tăng nặng án phạt đối với hậu vệ Đoàn Văn Hậu (CLB Công an Hà Nội) và ngoại binh Ezequiel Santos Da Silva (CLB Nam Định) sau các pha bóng mang tính chất phạm lỗi nghiêm trọng.

Trường hợp của Đoàn Văn Hậu xảy ra ở phút 68 trong trận derby thủ đô Thể Công Viettel gặp CAHN ngày 10/9 trên sân Hàng Đẫy. Trong một pha tranh chấp sát vạch giữa sân, Văn Hậu lao lên với tốc độ cao và đạp gầm giày vào vùng ống đồng của tiền vệ Doãn Ngọc Tân. Tình huống va chạm nguy hiểm khiến Ngọc Tân dính chấn thương nặng, được chẩn đoán đụng dập, phù nề tủy đầu dưới xương mác và đứt dây chằng mác sên.

Trọng tài chính Ngô Duy Lân ban đầu rút thẻ vàng nhưng sau khi tham khảo công nghệ VAR đã trực tiếp truất quyền thi đấu của Văn Hậu bằng thẻ đỏ. Dù hậu vệ sinh năm 1999 mặc định bị treo giò 3 trận theo quy định, Ban Kỷ luật VFF vẫn cân nhắc đưa ra chế tài bổ sung gồm phạt tiền và kéo dài thời gian cấm thi đấu để gia tăng tính răn đe.

Tình huống Văn Hậu phạm lỗi nghiêm trọng với Doãn Ngọc Tân sẽ được ban kỷ luật VFF đưa ra cuộc họp phân tích (Ảnh: FPT Play)

Văn Hậu trước đó nhận thẻ đỏ (Ảnh: MD)

Bên cạnh Văn Hậu, Ban tổ chức giải cũng đã đề nghị Ban Kỷ luật xem xét xử lý tăng nặng đối với trường hợp của cầu thủ Ezequiel Santos Da Silva bên phía Nam Định. Ở phút 48 trong trận đấu với CLB Đà Nẵng, Ezequiel đã có hành vi dẫm thẳng chân vào vùng bụng của cầu thủ Việt Hoàng khi đối phương đã ngã nằm sân. Dù trọng tài Ngọc Tùng đã rút thẻ đỏ trực tiếp sau khi xem VAR, hành vi này vẫn bị đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, mang tính chất bạo lực phản cảm và thẻ đỏ trên sân chưa đủ mức độ răn đe.