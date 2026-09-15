Neymar bị tố tán tỉnh cùng lúc chị em song sinh là mỹ nữ làng bóng chuyền thế giới

Mỹ nữ bóng chuyền tung góc khuất liên quan đến Neymar.

Nữ vận động viên bóng chuyền nổi tiếng người Brazil Key Alves (26 tuổi) mới đây đã khiến truyền thông quốc tế ngỡ ngàng khi công khai những chi tiết gây sốc về siêu sao bóng đá Neymar (34 tuổi, hiện đang thi đấu cho CLB Santos).

Key Alves là VĐV bóng chuyện xinh đẹp cùng là cựu người mẫu từng xuất hiện trên bìa tạp chí tiết lộ rằng tiền đạo từng tham dự World Cup 2026 cùng tuyển Brazil đã liên tục đưa ra những lời tán tỉnh cực kỳ táo bạo. Đáng chú ý, cô cùng người em gái song sinh Keyt Alves (cũng là một cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp) từng nhận được đề nghị quan hệ tình cảm trực tiếp từ chân sút này.

"Mọi người có biết Neymar đã nói gì không? Anh ta bảo ước gì có thể cùng quan hệ tình cảm với cả hai chị em chúng tôi. Anh ta đã hoàn toàn đánh giá sai về chúng tôi rồi", Key Alves bức xúc chia sẻ về lời đề nghị khiếm nhã của nam cầu thủ.

Neymar bị tố nhắn tin tán tỉnh 2 chị em song sinh là VĐV bóng chuyền (Ảnh: IG)

Key Alves không chỉ được biết đến nhờ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp mà còn là một siêu sao trên không gian mạng. Hiện cô giữ kỷ lục là "nữ vận động viên bóng chuyền có lượng người theo dõi lớn nhất thế giới" với hơn 16,2 triệu lượt follow trên Instagram, 2 triệu trên TikTok và 100.000 trên mạng xã hội X. Bên cạnh đó, cô còn kinh doanh nội dung trên nền tảng trả phí OnlyFans. Thông tin được hé lộ trong thời điểm Neymar và bạn gái Bruna vừa đón con gái thứ 2. Hiện tại, phía Neymar vẫn giữ im lặng trước những cáo buộc từ Key Alves.