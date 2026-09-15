Thần đồng Lamine Yamal tự tin "số 1 thế giới sánh ngang Mbappe, xứng đáng giành Quả bóng Vàng"

Lamine Yamal tuyên bố xứng đáng giành Quả bóng vàng.

Tự tin vào những thành tích đạt được trong mùa giải vừa qua, thần đồng Lamine Yamal của Barcelona khẳng định bản thân hoàn toàn xứng đáng nhận danh hiệu Quả bóng vàng (Ballon d’Or).

Mùa giải vừa qua chứng kiến sự thăng hoa vượt bậc của Lamine Yamal khi anh cùng Barcelona đăng quang tại La Liga, đồng thời sắm vai nhân tố chủ chốt đưa tuyển Tây Ban Nha lần thứ hai trong lịch sử bước lên đỉnh cao World Cup. Dù Barcelona phải dừng bước ở tứ kết Champions League sau thất bại với tổng tỷ số 2-3 trước Atletico Madrid, tài năng 19 tuổi vẫn tự tin đưa ra lời khẳng định về giải thưởng cá nhân cao quý nhất thế giới bóng đá.

Chia sẻ về cuộc đua năm nay, ngôi sao của Barcelona thẳng thắn cho biết: “Tôi nghĩ mình xứng đáng với danh hiệu năm nay vì những gì đã giành được. Tôi sẽ trao giải thưởng này cho ai ư? Tất nhiên là cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Còn ban tổ chức sẽ trao nó cho ai thì đó lại là một câu chuyện rất dài".

Sau Mbappe đến lượt Yamal tự tin giành QBV (Ảnh: Getty)

Đáng chú ý, tuyển thủ Tây Ban Nha còn gạt phăng các đối thủ khác để đặt bản thân ngang hàng với siêu sao Kylian Mbappe. “Tôi chân thành tin rằng hiện tại chỉ có hai chúng tôi là xuất sắc nhất thế giới. Đối với tôi, điều đó hoàn toàn rõ ràng và bất kỳ ai theo dõi các trận đấu đều nhận ra điều này".

Phát ngôn táo bạo này đánh dấu sự thay đổi lớn trong thái độ của Yamal. Trước cuộc đối đầu với Feyenoord tại Champions League, anh từng tỏ ra khiêm tốn: “Việc đoạt giải không phụ thuộc vào tôi mà thuộc về lá phiếu của các bạn. Tôi không cần phải vận động hành lang, mọi người cứ tự do đưa ra nhận định".

Hiện tại, màn trình diễn của Yamal nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ nội bộ đội chủ sân Camp Nou. Huấn luyện viên Hansi Flick không tiếc lời ca ngợi anh là nhân tố "đặc biệt", trong khi Phó chủ tịch Barcelona kỳ vọng "công lý sẽ được thực thi" bằng một danh hiệu cho học trò.

Dù vậy, cuộc đua tới Quả bóng vàng vẫn ẩn chứa nhiều thách thức đối với ngôi sao sinh năm 2007. Harry Kane của Bayern Munich và đội tuyển Anh hiện dẫn đầu cuộc bình chọn trên mạng, trong khi Yamal xếp ngay sau. Tân binh Rodri của Barca đứng ở vị trí thứ ba, đẩy Kylian Mbappe xuống thứ tư.