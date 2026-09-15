Văn Hậu bị cấm thi đấu 4 trận sau cú đạp với Doãn Ngọc Tân

Văn Hậu nhận án phạt nặng sau tình huống khiến Doãn Ngọc Tân chấn thương nặng.

Chiều 15/9, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có cuộc họp đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng tại lượt trận vừa qua của V.League 2026-2027. Đáng chú ý nhất là mức phạt tăng nặng dành cho hậu vệ Đoàn Văn Hậu sau pha vào bóng nguy hiểm khiến đồng nghiệp dính chấn thương nặng.

Sự việc diễn ra ở phút 68 trong trận derby giữa Thể Công Viettel và Công an Hà Nội ngày 10/9. Trong một tình huống tranh chấp bóng, Đoàn Văn Hậu đã đạp thẳng gầm giày vào ống đồng của tiền vệ Doãn Ngọc Tân. Dù ban đầu chỉ nhận thẻ vàng, nhưng sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính Ngô Duy Lân đã trực tiếp rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của hậu vệ mang áo số 5. Pha va chạm khiến Ngọc Tân bị đụng dập, phù nề tủy đầu dưới xương mác và đứt dây chằng mác sên, dự kiến phải nghỉ thi đấu từ 3 đến 4 tuần.

Đánh giá hành vi của Văn Hậu vượt quá mức thô bạo thông thường và gây ra hậu quả nghiêm trọng, Ban Kỷ luật VFF quyết định phạt cầu thủ này 20 triệu đồng cùng án cấm thi đấu 4 trận tại các giải đấu do VFF tổ chức. Tổn thất này buộc CLB Công an Hà Nội phải thi đấu thiếu vắng trụ cột trong các cuộc đối đầu tới đây với Đồng Nai FC, Hà Nội FC, Thanh Hóa FC và Sông Lam Nghệ An FC. Dự kiến, Văn Hậu chỉ có thể tái xuất ở cuộc chạm trán với Công an TP.HCM.

Văn Hậu bị cấm thi đấu 4 trận (Ảnh: MD)

Cùng chung đợt xử lý, Ban Kỷ luật VFF cũng đưa ra hình phạt tăng nặng đối với tiền vệ Ezequiel Santos Da Silva của CLB Nam Định. Ở phút 48 trong trận đấu gặp Đà Nẵng, ngoại binh này đã có hành vi dẫm thẳng chân vào vùng bụng đối phương khi cầu thủ đối phương đang nằm sân. Dù đã nhận thẻ đỏ trực tiếp trên sân, Silva vẫn bị phạt bổ sung 15 triệu đồng và nhận án treo giò 3 trận do tính chất hành vi được xác định là đặc biệt nguy hiểm và phản cảm. Các quyết định kỷ luật nghiêm khắc này được xem là lời cảnh báo đủ sức nặng nhằm siết chặt kỷ luật và bảo vệ đôi chân cầu thủ tại giải quốc nội.