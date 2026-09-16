BLV là con nhà toán học nổi tiếng: Chiều vừa bình luận U23 Việt Nam, tối vội vã làm một việc không ai ngờ tới

Từ thủ khoa toán toàn quốc đến BLV VTV, lịch trình "2 trong 1" siêu dị của BLV Việt Khuê.

Từ sân khấu bình luận thể thao cuồng nhiệt cho đến bục giảng Toán học lặng lẽ, cuộc sống mỗi ngày của BTV - BLV Nguyễn Hữu Việt Khuê luôn xoay quanh những nhịp điệu hoàn toàn trái ngược. Sự dịch chuyển linh hoạt giữa hai thế giới ấy không chỉ tạo nên phong cách rất riêng của anh trên sóng truyền hình mà còn vẽ nên chân dung một BTV - BLV đa năng, hiện đại.

Một ngày làm việc điển hình của Việt Khuê thường là cuộc đua khẩn trương với thời gian. Người xem truyền hình đã quen thuộc với hình ảnh một BLV điềm tĩnh, chỉn chu trên sóng VTV. Anh hiện đảm nhận vai trò bình luận viên, dẫn dắt hàng loạt chương trình, bản tin thể thao chủ lực như 360 độ thể thao, Thể thao 24/7, Nhịp đập 360 độ thể thao, cùng các giải đấu lớn từ Euro, World Cup cho đến SEA Games, ASEAN Cup hay mới nhất là ASIAD. Tuy nhiên, ngay khi rời khỏi ánh đèn studio của VTV, anh lại lập tức khoác lên mình hình ảnh của "thầy giáo Khuê". Mỗi tối, sau những giờ lên sóng trực tiếp kéo dài, anh lại mở máy tính, chuẩn bị giáo án để giảng dạy các lớp Toán online cho học sinh trung học. Anh thường ví vui hai công việc này giống như "hai đường thẳng song song", khác biệt hoàn toàn về tính chất nhưng luôn diễn ra đồng thời, bổ trợ cho tư duy logic và khả năng truyền tải của mình.

Như mới đây, trong ngày U23 Việt Nam bước vào trận mở màn tại ASIAD 20 tại Nhật Bản. BLV Việt Khuê vừa phải lên sóng từ lúc 16h00 đến 19h00, sau đó đã vội vã lên lớp dạy online vào khung giờ 20h00 đến 22h00. Có thể thấy dù bận rộn nhưng anh vẫn hoàn thành tốt cả hai vai trò.

BLV Việt Khuê trên sóng VTV (Ảnh: FBNV)

BLV Việt Khuê khi dạy online (Ảnh: FBNV)

Gia thế BLV Việt Khuê

Đằng sau phong cách dẫn dắt thông minh và dí dỏm trên sóng truyền hình là một nền tảng học vấn rất đáng nể. Sinh năm 1984 trong một gia đình tri thức, anh là con trai của GS. TSKH Toán học Nguyễn Hữu Việt Hưng. Từ nhỏ, Việt Khuê đã bộc lộ năng khiếu Toán học vượt trội khi là học sinh chuyên Toán Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và xuất sắc đạt giải Ba Học sinh Giỏi Quốc gia môn Toán vào năm 2002. Đến năm 2006, anh tốt nghiệp loại xuất sắc hệ Cử nhân Khoa học Tài năng chuyên ngành Toán tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), đồng thời trở thành Thủ khoa đại học toàn quốc năm đó.

Dù sở hữu tấm bằng Toán học danh giá, cơ duyên lại đưa Việt Khuê sang ngành truyền hình. Năm 2006, anh tham gia cuộc thi tuyển chọn khán giả bình luận World Cup do VTV tổ chức. Sự sắc bén trong tư duy cùng niềm đam mê bóng đá cháy bổng đã giúp anh ghi điểm tuyệt đối và chính thức bước chân vào Ban Thể thao của Đài Truyền hình Việt Nam. Không dừng lại ở mảng thể thao, nhờ lối dẫn linh hoạt và gần gũi, Việt Khuê nhanh chóng được tin tưởng giao vai trò dẫn dắt nhiều chương trình giải trí, xã hội quy mô lớn.

Mối liên hệ giữa Việt Khuê với Toán học cũng được thể hiện rõ nét qua cách anh tiếp cận và thưởng thức bóng đá. Trong một cuộc trò chuyện, nam BTV từng chia sẻ rằng Toán học và bóng đá có vô số điểm giao nhau, từ bài toán xác suất thống kê dùng để tính toán khả năng đi tiếp của một đội bóng, cho đến lý thuyết hình học không gian giúp hình dung chính xác quỹ đạo chuyển động của trái bóng trên sân. Có lẽ vì vậy, dù đã chọn truyền hình thay vì con đường nghiên cứu khoa học, Toán học chưa từng biến mất khỏi cuộc sống của Việt Khuê. Nó vẫn hiện diện âm thầm trong công việc giảng dạy, trong từng bài giảng gửi gắm tới học sinh, và thậm chí hiện hữu ngay trong lăng kính của một người bình luận viên đang sống hết mình với từng trận cầu cuồng nhiệt.

BLV Việt Khuê là gương mặt quen thuộc trong giới thể thao (Ảnh: FBNV)

Về đời sống cá nhân, anh lựa chọn lối sống kín tiếng, tập trung cho sự nghiệp và gia đình nhỏ bên người vợ cũng làm việc trong ngành truyền hình cùng hai con. Sự cân bằng giữa công việc báo chí năng động và niềm đam mê giáo dục đã giúp BLV Việt Khuê duy trì sức hút bền bỉ trong lòng khán giả qua nhiều năm.