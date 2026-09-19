MC Minh Trang đã rút khỏi Làng Háo Hức gần 1 năm

MC Minh Trang đã xác nhận cô và ông Vũ Đức Thành đã chính thức nhận quyết định ly hôn, và những vướng mắc còn tồn đọng với Làng Háo Hức và Hộp Háo Hức, ông Thành hiện là người đại diện pháp luật và sẽ tiếp tục xử lý.

Đơn vị thực hiện chương trình Làng Háo Hức là CTCP Làng Háo Hức, được thành lập từ tháng 8/2024, với số vốn là 25 tỷ đồng. Thời điểm sáng lập, có 3 cổ đông là Vũ Đức Thành với 5 tỷ đồng (20%), Nguyễn Thị Bắc với 10 tỷ đồng (40%), và Công ty TNHH Mầm Nhỏ với 10 tỷ đồng (40%).

﻿Cả 3 cổ đông này đều chung địa chỉ liên lạc tại phố Thái Thịnh, Hà Nội.

﻿MC Minh Trang không trực tiếp xuất hiện CTCP Làng Háo Hức, nhưng cô là nhân vật chính của Mầm Nhỏ. Công ty này được thành lập từ tháng 4/2019 với Nguyễn Minh Trang (MC Minh Trang) là chủ sở hữu cùng vốn điều lệ 3 tỷ đồng.

﻿Tới tháng 11/2025, tức là khoảng 4 tháng sau sự cố Làng Háo Hức và nhiều phản hồi xấu, MC Minh Trang không còn nhiệm vụ tại đây. Công bố của doanh nghiệp cho thấy từ 12/11/2025, ông Vũ Đức Thành đã trở thành chủ doanh nghiệp và Giám đốc.

Tức là 2 vị trí chủ sở hữu và giám đốc của Mầm Nhỏ đều chuyển từ MC Minh Trang về ông Vũ Đức Thành.﻿

﻿MC Minh Trang mới đây đăng tải một tâm thư trên trang cá nhân, xác nhận cô và ông Vũ Đức Thành đã chính thức nhận quyết định ly hôn của tòa án vào đầu tháng 8/2026. Theo MC Minh Trang, cô tham gia quá trình sáng lập, từng đứng tên tại doanh nghiệp nhưng chủ yếu phụ trách thiết kế sản phẩm, truyền thông và marketing. Việc quản lý, tài chính, nhân sự và vận hành doanh nghiệp, theo lời cô, do ông Vũ Đức Thành đảm nhiệm.

Nữ MC đồng thời gửi lời xin lỗi tới khách hàng, đối tác và nhân sự từng có trải nghiệm không như mong muốn với các sản phẩm, dịch vụ liên quan. Với những vướng mắc còn tồn đọng, cô cho biết ông Thành hiện là người đại diện pháp luật và sẽ tiếp tục xử lý.﻿